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Fed `Bej Kitap` raporu: ABD ekonomisi ılımlı hızda büyüyor

28.11.2019 - 10:23
Fed `Bej Kitap` raporu: ABD ekonomisi ılımlı hızda büyüyor | Ekonomi Haberleri

Fed, ABD ekonomisinin ekim ayından kasım ayının ortasına kadar ılımlı bir şekilde genişlediğini ve istihdam piyasası ülke genelinde sıkı olmaya devam ederken, büyüme görünümünün genel olarak olumlu olduğunu belirtti.

ABD'deki 12 Fed bölgesinde şirketlerle yapılan temaslara dayalı olarak periyodik açıklanan "Beige Book" raporunda, fiyatların ılımlı hızda arttığı belirtildi.

ABD Merkez Bankası (Fed) "Beige Book" raporunda, "Bazı şirketlerin mevcut büyüme hızının gelecek yıla kadar devam etmesini beklemesiyle görünüm genel olarak pozitif kaldı" dedi.

Birçok Fed bölgesi, sağlık hizmetlerinin yanı sıra profesyonel ve teknik hizmetlerde de "nispeten güçlü istihdam artışları" bildirdi. İmalat tarafında durum daha karmaşık. Bazı bölgeler personel sayısının arttığını bildirirken, bazıları istihdamın sabit kaldığını söyledi. Bir bölge ise işten çıkarmalar bildirdi.

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Fed raporuna göre, ülke genelinde sıkı istihdam piyasası, işverenlerin ihtiyaç duydukları çalışanları bulmasını zorlaştırsa da, istihdam genel olarak artmaya devam etti. Bazı şirketler boş kadroları dolduramamalarının, ticari büyümeyi sınırladığını söyledi.


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