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Fed Başkanı Powell'dan koronavirüsü uyarısı

30.01.2020 - 09:22
Fed Başkanı Powell'dan koronavirüsü uyarısı | Ekonomi Haberleri

ABD Merkez Bankası Başkanı Powell, koronavirüsü dahil olmak üzere ekonomik görünümdeki belirsizliklerin devam ettiğini söyledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed'in politika faizini beklentiler doğrultusunda değiştirmeyerek, yüzde 1,50-1,75 aralığında sabit bırakmasının ardından basın toplantısı düzenledi.

Powell, "Ticaretteki bazı belirsizlikler son zamanda azaldı. 2018’in ortalarındaki azalışın ardından küresel büyümede bazı dengelenme işaretleri oluştu. Bununla birlikte, yeni koronavirüsünden kaynaklananlar dahil olmak üzere görünümdeki belirsizlikler devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Fed Başkanı Powell, virüsün "son derece ciddi bir mesele" olduğunun altını çizerek, salgının özellikle Çin'in ekonomik büyümesi üzerinde bozulmaya neden olabileceği konusunda uyardı.

Henüz salgının ne kadar yayılabileceği ve etkilerinin ne olabileceğinin belirsiz olduğunu belirten Powell, "Durumu tabii ki yakından gözlemliyoruz." dedi.

Fed’in para politikasının halihazırda ABD’de hane halkını en iyi şekilde desteklemek üzere konumlandırıldığının altını çizen Powell, bankacılık sistemini fonlamaya devam edeceğini vurguladı.

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Konuşmasında ABD’de enflasyonun halen hedeflenen yüzde 2,0 seviyesinin altında seyretmeye devam ettiğini vurgulayan Fed Başkanı, ilerleyen aylarda enflasyonun hedef seviyeye doğru yükselmesinin beklendiğini söyledi.

“Hedefin altında kalan enflasyondan memnun olmadığımızı vurgulamak istedik.” ifadesini kullanan Powell, er ya da geç tahvil alımlarının azaltılacağının altını çizdi.

Powell, ayrıca repo operasyonlarında bir noktada asgari teklif oranlarının artırılacağını kaydetti.

İş gücü piyasasına ilişkin değerlendirmede bulunan Powell, “İstihdam piyasası iyi performans sergilemeye devam ediyor. Güçlü bir istihdam artışı ve düşük bir işsizlik oranı görüyoruz. Daha da önemlisi iş gücü piyasasına katılımın artmaya devam ettiğini görüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Fed, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 1,50-1,75 aralığında sabit bırakmıştı. Faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliği ile alındığına dikkati çekilen açıklamada, iş gücü piyasasının güçlü olduğu ve ekonomik aktivitenin ılımlı biçimde arttığı kaydedilmişti.

Fed, geçen yıl 3 kez faiz indirimine gitmişti. Fed, temmuzda politika faiz oranını 25 baz puan indirerek yüzde 2,00-2,25, eylülde 25 baz puanlık düşüşle yüzde 1,75-2,00, ekimde de yine 25 baz puanlık indirimle yüzde 1,50-1,75 aralığına çekmişti.


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