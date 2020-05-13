Fed Başkanı Powell'dan korkutan 'büyüme' tahmini | Ekonomi Haberleri

Fed Başkanı Powell, ABD ekonomisinin "uzunca bir süre" zayıf büyüme kaydedebileceğini ve hane gelirlerinin yatay seyredeceğini ifade etti, ancak merkez bankasının negatif faize karşı olduğunu belirtti.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell'ın, internet üzerinden yaptığı konuşmasından öne çıkarlar şöyle:

*ABD ekonomisi şu ana kadar görülmedik hız ve kapsamda daralıyor

*Ekonomik toparlanmanın hız kazanması vakit alabilir

*ABD maliyesi krize karşı İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük önlemleri en hızlı şekilde aldı

*Ekonomide kalıcı hasar oluşmaması için ek tedbirler alınabilir

*Fed kriz bitene ve toparlanma güç kazanana kadar elindeki araçları "sonuna kadar" kullanacak

*ABD'de işsizlik gelecek ay büyük ihtimalle zirve yaptıktan sonra hızla gerileyebilir, ancak abd ekonomisinin salgın öncesine dönmesi "bir miktar" vakit alacak

*Ekonomik toparlanmanın şekillenmesi birkaç ay daha sürebilir, toparlanma yavaşlığına göre fed ek tedbirler alabilir

*Negatif faiz oranları hakkındaki görüşümüz değişmedi; para politikası kurulu buna bakmıyor

*Fed'in bundan önceki tutanakları politika kurulundaki "tüm üyelerin" negatif politika faizine karşı olduğunu gösteriyor

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