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Fed Başkanı Powell'dan 'kararlı' mesaj

22.09.2020 - 09:05
Fed Başkanı Powell'dan 'kararlı' mesaj | Ekonomi Haberleri

Fed Başkanı Powell, ekonomik toparlanmanın olabildiğince güçlü olmasını sağlamak ve ekonominin gördüğü kalıcı zararı sınırlamak için ne kadar sürerse sürsün bankanın tüm araçlarını kullanmaya kararlı olduğunu ifade etti.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın 22 Eylül'de Temsilciler Meclisinin Finansal Hizmetler Komitesinde, Koronavirüs Yardım, Destek ve Ekonomik Güvenlik Yasası'na (CARES) ilişkin yapacağı sunumun metnini yayımladı.

Söz konusu sunumda Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı alınan önlemler hakkında bilgilendirmede bulunan Powell, Fed'in salgının ekonomik etkilerini hafifletmek için çalıştığını bildirdi.

"EKONOMİNİN ÖNÜNDEKİ YOL OLDUKÇA BELİRSİZ"

Powell, "Araçlarımızı, toparlanmanın olabildiğince güçlü olmasını sağlamak ve ekonomiye verilen kalıcı zararı sınırlamak için ne kadar sürerse sürsün kullanmaya kararlıyız." ifadesini kullandı.

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Ekonominin ikinci çeyrekte yaşadığı daralmanın ardından toparlanma göstermeye başladığına işaret eden Powell, "Birçok ekonomik gösterge, belirgin bir iyileşme göstermekte." değerlendirmesinde bulundu.

Powell, hem istihdam hem de genel ekonomik faaliyetin salgın öncesindeki seviyelerinin oldukça altında kaldığını yineleyerek ekonominin önündeki yolun belirsiz olmaya devam ettiğini kaydetti.

EKONOMİYİ İHTİYAÇ DUYULDUĞU SÜRECE DESTEKLEME VURGUSU

Fed Başkanı Powell, "Ekonominin önündeki yol, virüsün kontrol altına alınmasına ve hükümetin her düzeyinde alınan politika önlemlerine bağlı olacaktır." ifadesini kullandı.

Mart ayından bu yana güçlü önlemler aldıklarını anımsatan Powell, bu önlemleri daha geniş finansal koşulları desteklemek, hane halkı, işletmeler ve yerel yönetimlere kredi akışını sağlamak için aldıklarını aktardı.

Powell, "Ekonomimiz bu zor dönemden tamamen toparlanarak çıkacaktır. Ekonomiyi ihtiyaç duyulduğu sürece desteklemek için tüm araçlarımızı kullanmaya kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.


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