‹ Önceki Haber Fed faiz kararını açıkladı Fed faiz kararını açıkladı Sonraki Haber › Yapı Kredi'den 2.46 milyar lira kar Yapı Kredi'den 2.46 milyar lira kar

Fed Başkanı Powell: Salgın dezenflasyonist bir şok

30.07.2020 - 09:04
Fed Başkanı Powell: Salgın dezenflasyonist bir şok | Ekonomi Haberleri

Fed Başkanı Powell, Kovid-19 tedavisi ve aşısına yönelik büyük bir belirsizlik olduğuna işaret ederken, bunun bir an önce bulunmasını istediklerini ancak bunun üzerine plan yapılamayacağını, salgının "dezenflasyonist bir şok" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

 

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed'in politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutmasının ardından telekonferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi. 

İstikrarı ve toparlanmanın mümkün olduğunca güçlü olmasını sağlamak, ekonomideki kalıcı zararları sınırlamak için Fed'in araçlarını kullanmada kararlı olduğunu yineleyen Powell, son aylarda normalleşmeyle ekonomik faaliyetin de toparlanma gösterdiğini söyledi.

Powell, "Mayıs ve haziranda iyileşen ekonomik haberlerle bile genel olarak ekonomik faaliyet pandemi öncesi seviyesinin çok altında kalıyor. Reel ekonomide ikinci çeyrekteki daralma, muhtemelen rekor büyüklükte olacak." değerlendirmesinde bulundu.

##$HABER_1463534$##

"SALGIN, ENFLASYON ÜZERİNDE ÖNEMLİ ETKİ BIRAKTI"

İş gücü piyasasında da benzer bir seyrin olduğuna işaret eden Powell, mart ve nisandaki hızlı düşüşlerin ardından geçici olarak işini kaybeden birçok kişinin işlerine geri dönmesiyle mayıs ve haziranda istihdamın güçlü bir şekilde arttığını aktardı.

Powell, işini kaybeden yaklaşık 22 milyon kişinin 3'te 1'inin haziranda işine geri döndüğünü, işsizlik oranının mayıs ve haziranda düştüğünü ancak salgın öncesi dönemde olduğu seviyenin üzerinde kaldığını belirtti.

Kovid-19 salgınının enflasyon üzerinde de önemli bir etki bıraktığına dikkati çeken Powell, gıda dahil bazı ürün kalemlerindeki arz kısıtlarının yüksek fiyatlara neden olduğunu ve gelir kaybıyla mücadele edenlerin yükünü artırdığını ifade etti.

Powell, özellikle turizm gibi salgından en çok etkilenen ve talebin zayıfladığı sektörlerde tüketici fiyatlarının baskılandığına işaret ederek, "Enflasyon simetrik yüzde 2 hedefimizin oldukça altında seyrediyor." dedi.

"KOVİD-19 VAKALARINDAKİ ARTIŞ, EKONOMİDE BASKI YARATMAYA BAŞLADI"

Ekonomik faaliyetteki son artışlarla yeni zorlukların da ortaya çıktığının altını çizen Powell, şunları kaydetti:

"Kovid-19 vaka sayıları, nisanın sonuna doğru zirve yapmasının ardından kademeli olarak düştükten sonra haziran ortasından itibaren ülkenin birçok bölgesinde keskin bir şekilde arttı. Hem sağlığımızı hem de ekonomimizi korumak için önem taşıyan yeni bir aşamaya girdik. Pandemi boyunca vurguladığımız gibi ekonominin önündeki yol, olağanüstü şekilde belirsiz ve büyük ölçüde virüsü kontrol altına alma başarımıza bağlı olacak. Kovid-19 vakalarındaki artış ve salgını kontrol altına almaya yönelik önlemlerin yeniden uygulanmasının ekonomik faaliyette baskı yaratmaya başladığına dair son haftalarda bazı işaretler gördük."

Ekonominin önündeki yolun aynı zamanda hükümetin her kademesince atılan politika eylemlerine de bağlı olduğunu vurgulayan Powell, "Politika faiz oranımızı mart ortasından bu yana sıfıra yakın tuttuk ve ekonominin son yaşananları atlattığından, maksimum istihdam ile fiyat istikrarı hedeflerimizi başarma yolunda olduğumuzdan emin olana kadar bu seviyede tutacağımızı belirttik." diye konuştu.

"DEZENFLASYONİST BİR ŞOK"

Powell, faiz oranlarını artırmayı düşünmeyi bile düşünmediklerini yineleyerek, "Ekonomi, uzun bir süre son derece uyumlu bir para politikasına ihtiyaç duyacak." dedi.

Kovid-19 tedavisi ve aşısına yönelik büyük bir belirsizlik olduğuna işaret eden Powell, bunun bir an önce bulunmasını istediklerini ancak bunun üzerine plan yapılamayacağını, salgının "dezenflasyonist bir şok" olduğu değerlendirmesinde bulundu.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.127 Değişim: -0,76% Hacim : 7.949 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 1.125 30.07.2020 Yüksek 1.137
Açılış: 1.137
6,9923 Değişim: 0,26%
Düşük 6,9617 30.07.2020 Yüksek 7,0128
Açılış: 6,9739
8,2470 Değişim: 0,10%
Düşük 8,1817 30.07.2020 Yüksek 8,2611
Açılış: 8,2384
438,02 Değişim: -1,04%
Düşük 435,64 30.07.2020 Yüksek 443,96
Açılış: 442,61
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.