Fed Başkanı Powell: Gerektiğinde müdahil olmayı sürdüreceğiz | Ekonomi Haberleri

Fed Başkanı Powell: Gerektiğinde müdahil olmayı sürdüreceğiz
Fed Başkanı Powell, "Ekonomik toparlanma için zaman vermek uygun olmaz diye düşünüyorum. Gerektiği sürece destek konusunda müdahil olmaya devam edebiliriz" açıklamasında bulundu.
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Powell'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- Fed olarak yapabileceğimiz her şeyi yapıyoruz
- Bu dönem geçene kadar faizlerimizi mevcut seviyede tutmayı düşünüyoruz
- Beklentim ikinci çeyreğin çok zayıf geçeceği yönünde
- Ekonomik toparlanma için zaman vermek uygun olmaz diye düşünüyorum
- Gerektiği sürece destek konusunda müdahil olmaya devam edebiliriz
- Enflasyon bizim önceliğimiz değil
- Bu süreçte insanların ihtiyacı krediden ziyade doğrudan mali yardımdır
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