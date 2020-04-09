Fed Başkanı Powell: Gerektiğinde müdahil olmayı sürdüreceğiz | Ekonomi Haberleri

Fed Başkanı Powell, "Ekonomik toparlanma için zaman vermek uygun olmaz diye düşünüyorum. Gerektiği sürece destek konusunda müdahil olmaya devam edebiliriz" açıklamasında bulundu.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Powell'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Fed olarak yapabileceğimiz her şeyi yapıyoruz

Bu dönem geçene kadar faizlerimizi mevcut seviyede tutmayı düşünüyoruz

Beklentim ikinci çeyreğin çok zayıf geçeceği yönünde

Ekonomik toparlanma için zaman vermek uygun olmaz diye düşünüyorum

Gerektiği sürece destek konusunda müdahil olmaya devam edebiliriz

Enflasyon bizim önceliğimiz değil

Bu süreçte insanların ihtiyacı krediden ziyade doğrudan mali yardımdır

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