‹ Önceki Haber ABD büyüme rakamları açıklandı ABD büyüme rakamları açıklandı Sonraki Haber › Bankacılık sektörünün mevduatı arttı Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Fed Başkanı Powell: Fed’in cephanesi bitmez

26.03.2020 - 16:10
Fed Başkanı Powell: Fed’in cephanesi bitmez | Ekonomi Haberleri

Fed Başkanı Powell, Covid-19 krizi sürecinde ABD ekonomisini desteklerken Fed’in cephanesinin bitmeyeceğini vurguladı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, NBC’nin sorularını yanıtladı. Powell, ekonomik aktivitenin ikinci çeyrekte belirgin bir şekilde yavaşladığının görüleceğini vurguladı, ancak yılın ikinci yarısından itibaren toparlanma beklediğini söyledi.

Covid-19 salgınının giderek genişlediğine de işaret eden Powell, yatırımcılara ekonomik aktiviteden ve özellikle de kamu sağlığı sektöründen bir süreliğine uzak durmalarını alık verdi.

##$HABER_1460992$##

Powell, ABD ekonomisinin bir durgunluk içinde olabileceğini vurguladı, ancak, ABD ekonomisinin bir sorunu olmadığını, tam tersine iyi durumda olduğunu savundu.

ABD’nin, ABD’nin virüsü kontrol altına almaya odaklanması gerektiğini de vurguladı ve salgının tamamen savuşturulmasının ardından ekonominin hızla yukarı döneceğini söyledi.

Mevcut durumu, "benzersiz" diye tanımlayan ve bunun sıradan bir durgunluk olmadığının altını çizen Powell, ekonomideki duruşun, insanlara, Covid-19 salgınının üstesinden gelebilmek için, işten uzak durmalarının istendiğini anımsattı.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
91.528 Değişim: 2,77% Hacim : 11.613 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 88.481 26.03.2020 Yüksek 91.807
Açılış: 88.960
6,4018 Değişim: -0,22%
Düşük 6,3809 26.03.2020 Yüksek 6,5056
Açılış: 6,4157
7,0656 Değişim: 1,16%
Düşük 6,9707 26.03.2020 Yüksek 7,1034
Açılış: 6,9847
334,65 Değişim: 0,27%
Düşük 322,05 26.03.2020 Yüksek 339,07
Açılış: 333,76
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.