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Fed bankalara yönelik bazı kısıtlamaları uzattı

01.10.2020 - 08:53
Fed bankalara yönelik bazı kısıtlamaları uzattı | Ekonomi Haberleri

Fed, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından kaynaklanan ekonomik belirsizlik nedeniyle ülkenin en büyük bankalarının hisse geri alımı ve temettü ödemeleri yapmalarına yönelik kısıtlamaları yıl sonuna kadar uzattığını bildirdi.

ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınından kaynaklanan ekonomik belirsizliğin devam etmesi nedeniyle büyük bankaların yüksek sermaye esnekliğini korumasını sağlamak için yeni önlem alındığı belirtildi.

Bu kapsamda, toplam varlıkları 100 milyar dolardan fazla olan bankalar için daha önce bu yılın üçüncü çeyreğinde uygulanması öngörülen hisse geri alımına yönelik kısıtlamaların dördüncü çeyreğin sonuna kadar uzatıldığı kaydedildi.

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Ayrıca açıklamada, temettü ödemelerinin sınırlandırılacağı ve yakın zamandaki gelire dayalı bir formüle bağlanacağı aktarıldı.

Büyük bankalara yönelik ikinci bir stres testinin de gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, sonuçların yıl sonunda açıklanacağı ifade edildi.

Fed, haziran ayında, stres testine tabi tuttuğu en büyük Amerikan bankalarının, bu yılın üçüncü çeyreğinde hisse geri alımlarını askıya almaları ve temettü ödemelerini sınırlamaları gerekeceğini bildirmişti.


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