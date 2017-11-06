Fed 2018'de kaç defa faiz artırır?

JP Morgan, Fed'in 2018'de faizi 4 kez artırmasını bekliyor.

JPMorgan Chase, Fed'in beklediği faiz artırımı sayısını yükseltti. Ekim ayı tarım dışı istihdam verileri sonrasında yurt içi istihdam piyasasında sıkılaşmaya yönelik görüntünün güçlendiğini ifade eden JP Morgan, 2018'de Fed'den 4 faiz artırımı beklediklerini vurguladı.

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Banka daha önce yayınladığı raporlarda 2018 için 3 faiz artırımı beklediğini ifade etmişti.

JP Morgan ekonomisti Michael Feroli yaptığı değerlendirmede, "İçinde bulunulan ortamda Fed'in parasal genişlemenin istikrarlı ve düzenli bir şekilde kaldırılmasına daha fazla ihtiyaç duymasını bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

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