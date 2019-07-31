Fed 11 yıl sonra faiz indirdi | Ekonomi Haberleri

Fed, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Buna göre banka politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 2.00 - 2.25 aralığına çekti. Fed böylelikle 11 yıl sonra ilk kez faiz indirimine gitmiş oldu.

ABD Merkez Bankası (Fed), 11 yıl sonra ilk kez faiz indirimine giderek 25 baz puanlık indirim yaptığını bildirdi. Bankanın kararıyla fonlama oranı yüzde 2,00 - 2,25 aralığına çekilmiş oldu.

11 YIL SONRA İLK KEZ

10 Temmuz’da Washington’da Temsilciler Meclisi Finansal Komistesi’nde konuşan Fed Başkanı Powell’ın endişelerini sıralaması piyasalar tarafından gerçekleştiği gibi ‘faiz indirimi’ olarak algılandı. Fed böylelikle 11 yıl sonra ilk kez faiz indirimine gitmiş oldu.

BEKLENTİLER DE İNDİRİM YÖNÜNDEYDİ

Fed öncesi gerçekleştirilen anketlerde yüzde 95’lere yakın ekonomistin ortak değerlendirmesi 25 baz puan indirim şeklinde olmuştu. Küresel piyasalar bu noktada fiyatlanmış durumdaydı. Ekonomistlerin çoğunluk olamayacak bir kısmı ise Fed’in 50 baz puan faiz düşürmesini öngörüyordu.

Fed kararı öncesi yüzde 1.8060 olan ABD 2 yıllık tahvil faizi yüzde 1.8340 olurken, 2.0213 olan ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2.0196 oldu. Dolar endeksi ise 98.12 seviyesinden 98.35'e yükseldi.

Fed'den yapılan açıklamadan öne çıkanlar şöyle:

* Görünüm üzerindeki belirsizlikler sürüyor

* Aşkın rezervler üzerindeki faizi yüzde 2.35'ten yüzde 2.10'a çekti

* Hanehalkı harcamaları yükseldi, iş yatırımları ılımlı

* Ekonomi ılımlı hızda büyümeye devam ediyor, istihdam piyasası güçlü

* Ücretler ortalamada güçlü kaldı, işsizlik düşük kalmaya devam etti

* Fed gelecekteki faiz patikasına karar vermek için verileri izleyecek

* Manşet ve çekirdek enflasyon yüzde 2 altında seyretmeye devam ediyor

* Anket bazlı enflasyon göstergeleri çok az değişti

* Fed gelecekteki faiz patikasına karar vermek için verileri izleyecek

* Piyasa bazlı enflasyon telafisi göstergeleri düşük kalmaya devam etti

* Fed faiz indirme kararını 2'ye karşı 8 oyla aldı

* Fed ekonomik genişlemenin sürdürülebilmesi için uygun hareket edecektir