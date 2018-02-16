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Faturasını ödeyen vatandaşa kötü haber

16.02.2018 - 16:19

Anayasa Mahkemesi, “Elektrik kayıp-kaçak bedelinin tüketicilerden alınması anayasaya uygundur” dedi.

AYM'nin milyonlarca tüketiciyi ilgilendiren kararı dünkü Resmi Gazete'te yayımlanarak yürürlüğe girdi. CHP, kayıp¬ kaçak, sayaç okuma, perakende satış hizmet, iletim sistemi kullanım ve dağıtım bedelinin tüketiciden alınmasına olanak sağlayan 6719 sayılı Kanunun iptali için Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre; AYM kararına göre, kayıp-kaçak bedelinin elektriğin bir maliyet unsuru olarak tarifelere eklenmesine ilişkin düzenleme anayasaya aykırı görülmedi. Bu nedenle de iptal istemi reddedildi

27 İPTAL BAŞVURUSU BİRLEŞTİRİLDİ

AYM, 2016’da CHP ile 26 mahkemenin kayıp-kaçak bedeli ve dava sınırlamasına ilişkin başvurularını birleştirerek, 28 Aralık 2017’de görüştü. AYM kararında kayıp-kaçak bedeli düzenlemesinin, kanun karşısında kimseye ayrım yapmayıp, ayrıcalık tanımadığı için anayasanın eşitlik ilkesine uygun olduğu vurgulandı.

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KAMU YARARI DIŞINDA AMAÇ YOK

Kararda şu cümleler dikkat çekti:

“Devlet, elektrik enerjisinin kaliteli, sürekli, kesintisiz, düşük maliyetli şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması ve bunun için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Dağıtım tarifeleri içerisinde öngörülen maliyet ve hizmet bedelleri, elektrik enerjisinin dağıtım sistemi üzerinden naklinden yararlanan tüm gerçek ve tüzel kişilere uygulanması öngörüldüğünden kuralda eşitlik ilkesine aykırılık bulunmamaktadır. İptal taleplerinin reddi gerekir.”

DAVA SINIRLAMASINA İPTAL

Ancak AYM, tüketici hakem heyetleri ile mahkemelerin açtıkları davaların sınırlanmasına ilişkin hükmü ise adil yargılanma hakkını ihlal edip, hak arama özgürlüğünü kısıtladığı gerekçesiyle iptal etti.

FATURANIN YÜZDE 40'I KAYIP, KAÇAK, SAYAÇ OKUMA

Tüketici dernekleri, elektrik faturalarındaki bedelin yüzde 40'ının kayıp-kaçak, dağıtım, iletim, perakende satış hizmet ve sayaç okuma bedeli adı altında haksız bir şekilde vatandaştan alındığı iddiasıyla "Elektrikte soyguna son" davaları açmıştı. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu da tüketicileri haklı bulunca, yasa değişikliği yapılmış ve bu bedellerin alımı mümkün hale getirilmişti. Ancak hem CHP hem de 26 mahkeme değişiklikleri Anayasa Mahkemesine götürmüştü.


Etiketler

  • kaçak elektrik
  • fatura ödeme
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