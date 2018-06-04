‘Fast food’cular TL’ye döndü

Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, kiracıları için Türk Lirası’na döndü. Şirketin yönetim kurulunun 31 Mayıs’ta yaptığı toplantı sonrasında döviz kurlarında yaşanan yükselişlerden dolayı; döviz bazlı kiralama sözleşmelerinde 1 Haziran tarihinden itibaren geçerli olmak üzere para biriminin TL’ye çevrilmesine karar verdi.

Şebnem TURHAN

Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'ndan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada şöyle denildi:

Buna göre aylık kiralarda Giresun ilinde yer alan Burger King Restoranı için aylık kira tutarının 37.400 TL + KDV, Adana ilinde yer alan Popeyes Restoranı için aylık kira tutarının 25.500 TL + KDV, Adana ilinde yer alan Burger King Restoranı için aylık kira tutarının 37.400 TL + KDV, Kocaeli İli, Gebze İlçesinde yer alan Burger King Restoranı için aylık kira tutarının 34.000 TL + KDV, İstanbul İli Başakşehir İlçesinde yer alan Burger King Restoranı için aylık kira tutarının 70.400 TL + KDV olarak belirlenmesine karar verildi.

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Ayrıca aylık kira bedellerinin, geçmiş bir yıllık dönem için açıklanan TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi Bir Önceki Yılın aynı ayına göre değişim) ile ÜFE (Üretici Fiyat Endeksi Bir Önceki Yılın aynı ayına göre değişim) oranlarının toplamının ortalaması oranında her yıl arttırılmasına; kira süresinin ise, yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde imzalanacak ek protokol tarihinden itibaren 15 yıl olmasına; Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.