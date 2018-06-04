‹ Önceki Haber Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması Sonraki Haber › Aselsan'a yeterli talep geldi mi? Aselsan'a yeterli talep geldi mi?

‘Fast food’cular TL’ye döndü

04.06.2018 - 11:45
‘Fast food’cular TL’ye döndü

Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, kiracıları için Türk Lirası’na döndü. Şirketin yönetim kurulunun 31 Mayıs’ta yaptığı toplantı sonrasında döviz kurlarında yaşanan yükselişlerden dolayı; döviz bazlı kiralama sözleşmelerinde 1 Haziran tarihinden itibaren geçerli olmak üzere para biriminin TL’ye çevrilmesine karar verdi.

Şebnem TURHAN

Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'ndan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada şöyle denildi:

Buna göre aylık kiralarda Giresun ilinde yer alan Burger King Restoranı için aylık kira tutarının 37.400 TL + KDV, Adana ilinde yer alan Popeyes Restoranı için aylık kira tutarının 25.500 TL + KDV, Adana ilinde yer alan Burger King Restoranı için aylık kira tutarının 37.400 TL + KDV, Kocaeli İli, Gebze İlçesinde yer alan Burger King Restoranı için aylık kira tutarının 34.000 TL + KDV, İstanbul İli Başakşehir İlçesinde yer alan Burger King Restoranı için aylık kira tutarının 70.400 TL + KDV olarak belirlenmesine karar verildi.

##$HABER_1446602$##

Ayrıca aylık kira bedellerinin, geçmiş bir yıllık dönem için açıklanan TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi Bir Önceki Yılın aynı ayına göre değişim) ile ÜFE (Üretici Fiyat Endeksi Bir Önceki Yılın aynı ayına göre değişim) oranlarının toplamının ortalaması oranında her yıl arttırılmasına; kira süresinin ise, yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde imzalanacak ek protokol tarihinden itibaren 15 yıl olmasına; Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.


‹ Önceki Haber Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması Sonraki Haber › Aselsan'a yeterli talep geldi mi? Aselsan'a yeterli talep geldi mi?
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
100.469 Değişim: 1,31% Hacim : 2.814 Mio.TL Son veri saati : 12:30
Düşük 99.264 04.06.2018 Yüksek 100.510
Açılış: 99.264
4,6238 Değişim: -0,58%
Düşük 4,5949 04.06.2018 Yüksek 4,6793
Açılış: 4,651
5,4216 Değişim: -0,07%
Düşük 5,3816 04.06.2018 Yüksek 5,4706
Açılış: 5,4253
192,26 Değişim: -0,63%
Düşük 191,14 04.06.2018 Yüksek 194,34
Açılış: 193,47
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.