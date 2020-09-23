Farmasi Kuzey Amerika CEO'su Sinan Tuna oldu | Ekonomi Haberleri

70 yıl önce kurulan Farmasi'nin Kuzey Amerika CEO'su Sinan Tuna oldu.

Farmasi Yönetim Kurulu'nun bu atamasından dolayı teşekkürlerini dile getiren Sinan Tuna, şunları söyledi:

“Dünya’nın farklı ülkelerinde çok ciddi işlere imza atıyor markamızı hızla büyütüyor ve güçlendiriyoruz. Farmasi’nin faaliyet gösterdiği ülkeler arasında, Kuzey Amerika’daki büyüme beklentimizi aştı ve 2021'in sonuna kadar buradaki iş hacmimizi iki katına çıkararak daha fazla büyüme sağlamayı planlıyoruz. Bu hedefe ulaşmamıza ve genişlememize yardımcı olmak için 2021’in ilk çeyreğinde Farmasi Meksika ve Kanada'yı açmayı planlıyoruz. Markanın global olarak güçlenmesine katkı sağlayacak bu önemli pozisyonu üstlenerek, Farmasi'yi temsil etmekten dolayı gurur duyuyorum ”

Farmasi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Tuna, “Sinan inanılmaz bir dünya lideri ve Farmasi için sürekli başarı elde etme motivasyonuyla dolu, Kuzey Amerika’daki işimizi büyütmek için kendisinin yetenekleri ve becerilerine güveniyoruz” dedi.

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