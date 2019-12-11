‹ Önceki Haber Cari işlemler hesabı 5 aydır fazla veriyor! İşte ekonomist değerlendirmesi Cari işlemler hesabı 5 aydır fazla veriyor! İşte ekonomist değerlendirmesi Sonraki Haber › Aramco Suudi borsasında işlem görmeye başladı Aramco Suudi borsasında işlem görmeye başladı

"Faizlerdeki iyileşmeyle sektörde kalıcı etki olacaktır"

11.12.2019 - 12:31
"Faizlerdeki iyileşmeyle sektörde kalıcı etki olacaktır" | Ekonomi Haberleri

DEİK Başkanı Olpak, "Faizlerdeki yükselmenin bütün sektörlerle birlikte gayrimenkul sektöründe de yansımalarını geçtiğimiz yıl negatif olarak gördük. Faizlerdeki hızlı iyileşme ile sektör üzerinde çok daha olumlu kalıcı etkilerin olacağına inananlardan biriyim" dedi.

 

Alkaş tarafından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın desteği ve dünyanın önde gelen gayrimenkul fuarı MIPIM'in stratejik ortaklığıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen RE360 Gayrimenkul Buluşması devam ediyor.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, RE360 Gayrimenkul Buluşması'nda yaptığı konuşmada, kurum olarak, dünyaya klasik iş bakış açısının yanı sıra ticari diploması kavramını katarak farklı bir gözle bakmaya çalıştıklarını ifade etti.

Dünyanın sürekli değiştiğini ve gayrimenkul sektöründeki değerlemelerin bile dijital dünyanın sağladığı altyapıyla farklılaştığını belirten Olpak, daha fazla ticaret yapmak, barışın daha fazla olmasını istediklerini söyledi. Olpak, "O yüzden bugünü ve geleceği daha iyi okumaya gayret ediyoruz. Bunu yaparken iyi ve etkin bir network'e sahip olunması gerektiğine inanlardanım." dedi.

##$HABER_1459031$##

Olpak, DEİK'in 34 yıldır faaliyet gösteren, gönüllü üyelik ile, ülkeler arası iş konseyleriyle faaliyette bulunan bir kurum olduğunu hatırlatarak, "DEİK, Türk iş dünyasının dışarıya açılan platformu ve penceresi... Mottomuz 'ticari diplomasi.' Tüm dünyaya yayılmış 146 iş konseyimiz var. DEİK ailesine 7 yıl önce katılmıştım. O sürece kadar Yeşil Burun Adaları diye bir devletin varlığından haberdar değildim. Bu benim için bir eksiklikti. DEİK'in Yeşil Burun Adaları'nda da iş konseyi var. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

"2003'TEN BU YANA YAKLAŞIK 51 MİLYAR DOLARLIK DIŞ KAYNAĞIN GETİRİLMİŞ OLMASINI ÖNEMSİYORUZ"

Nail Olpak, Almanya'dan Katar'a, İran'dan Japonya'ya, Hindistan'dan Güney Afrika'ya, Türkiye'nin ticaret yaptığı ülkelerin hemen hemen hepsinde aktif olduklarını vurgulayarak, "Bu güçlü organizasyonun bir de karşı ayağı var. Tek taraflı değiliz. İş konseylerimizin bir Türkiye ayağı var, bir de karşı tarafta ayağı var." dedi.

İş dünyasının ufkunu açacak çalışmalar da yaptıklarını anlatan Olpak, 54 ülkesi olan Afrika kıtasında 45 iş konseyi ile faaliyet gösterdiklerini kaydetti.

Olpak, "Faizlerdeki yükselmenin bütün sektörlerle birlikte gayrimenkul sektöründe de yansımalarını geçtiğimiz yıl negatif olarak gördük. Faizlerdeki hızlı iyileşme ile sektör üzerinde çok daha olumlu kalıcı etkilerin olacağına inananlardan biriyim." ifadelerini kullandı.

Dış ekonomik ilişkiler olarak bakıldığında, 2003 yılından bu yana yaklaşık 51 milyar dolarlık dış kaynağın Türkiye'ye getirilmiş olmasını önemsediklerini dile getiren Olpak, "Amacımız, sizleri iş konseylerimizin
yapılarından daha fazla faydalanmaya davet etmek. Dış ekonomik ilişkileri, ticari diplomasi kavramıyla birlikte ekonomik aktivitelerin tümü olarak görüyoruz." dedi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
108.054 Değişim: 0,04% Hacim : 5.885 Mio.TL Son veri saati : 17:03
Düşük 107.465 11.12.2019 Yüksek 108.218
Açılış: 108.031
5,8096 Değişim: 0,07%
Düşük 5,7958 11.12.2019 Yüksek 5,8135
Açılış: 5,8058
6,4426 Değişim: -0,02%
Düşük 6,4280 11.12.2019 Yüksek 6,4467
Açılış: 6,4442
274,13 Değişim: 0,26%
Düşük 272,72 11.12.2019 Yüksek 274,19
Açılış: 273,43
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.