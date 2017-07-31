Faizi olan mı kazandı, konutu olan mı? 5,5 yıl sonra ilk!

Faizlerin yıllık yüzde 12-13'leri bulması sonrası konut getirisi uzun aradan sonra ilk kez faiz gelirinin altında kaldı.

Türkiye'de konut getirisi 5,5 yıl sonra ilk kez faiz getirisinin altında kaldı. Knight Frank küresel konut fiyat endeksinde geçtiğimiz yıla kadar en yüksek getiriyi sunan Türkiye konut piyasası, 2017'de Türk bankalarının faiz getirisinin altında kalmasıyla birlikte cazibesini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya.

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Türkiye'de konut fiyatları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12.58 artarak, yüzde 12.73 seviyesindeki üç ay vadeli TL cinsi ortalama mevduat faizinden daha az getiri sağladı.

Emlak fiyatları, 2011 yılından bu yana ilk kez mevduat faizinin altında kaldı.

FAİZLER İLK KEZ KONUT GETİRİSİNİ GEÇTİ

Gayrimenkul yatırımcıları için bir diğer risk de konutların kira getirisinin faiz getirisinin altında kalma beklentisi. Sözgelimi 500 bin TL değerindeki bir evin aylık kira getirisi bazı bölgelerde o paranın aylık faizinin çok gerisinde kaldı. Şayet konut fiyatlarındaki yükseliş de durarsa gayrimenkul yatırımcısının yeniden faize yönelmesi gerçekleşebilir.

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