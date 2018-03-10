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"Faiz artışı öncesi biraz daha beklemek isterim"

10.03.2018 - 12:12

Chicago Fed Başkanı Charles Evans düşük enflasyonu işaret ederek faizleri artırmadan önce biraz daha beklemek istediğini söyledi.

Chicago Fed Başkanı Charles Evans CNBC'ye değerlendirmelerde bulundu. Evans düşük enflasyon konusunda endişeli olduğunu,  2018'in ilk faiz artışını yapmadan önce biraz daha beklemeyi tercih edeceğini söyledi. 

Evans bugünkü istihdam rakamlarının güçlü olduğunu ancak işgücü piyasasının henüz ücret baskılarına yol açmadığını kaydetti. 

Evans ABD'nin bu yıl yüzde 3 büyüyebileceğini belirtti. Evans'ın bu yıl FOMC'de oy hakkı bulunmuyor 


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