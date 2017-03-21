Faiz artışı için haziran ayı kritik

Chicago Fed Başkanı Evans, "Fed bir sonraki faiz artışına karar vermek için en az Haziran'a kadar bekleyecek" dedi.

Chicago Fed Başkanı Charles Evans, Fed'in bir sonraki faiz artışına karar vermek için en az Haziran ayındaki toplantıya kadar bekleyeceğini ve böylece hem ekonomi ve finans piyasaları verilerini sindirmek, hem de Trump hükümetinin mali politika planlarının netleşmesi için zaman elde edeceklerini söyledi.

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Gazetecilere konuşan Evans, "Haziran ayı bizim iki toplantı yaparak mali piyasaların ne yönde geliştiğini, Washington'da neler olup bittiğini ve fiyatların yukarı gidip gitmediği de dahil, verilerin nasıl yön aldığını değerlendireceğimiz zaman" dedi.