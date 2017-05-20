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Faiz artışı beklentileri çok 'agresif'

20.05.2017 - 00:02 | Son Güncelleme : 20.05.2017 - 00:09

St. Louis Fed Başkanı James Bullard "faiz artışı beklentisi çok 'agresif'" dedi.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard ekonomide son dönemdeki zayıflama işaretlerine dikkat çekerek beklenen faiz artışlarının ekonomi için çok hızlı olabileceğini kaydetti.

Fed yetkilileri son projeksiyonlarında bu yıl iki faiz artışının daha olabileceğini öngörürken Bullard bunun 'ABD'de gelen veriler ve makroekonomik performansına bakıldığında çok agresif' olabileceğini söyledi.

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Mart ayındaki FOMC toplantısından bu yana ekonomik verilerin görece zayıfladığını kaydeden Bullard "enflasyon ve enflasyon beklentileri son aylarda aşağı yönlü sürpriz yaptı. İstihdamdaki artış yavaşladı" ifadelerini kullandı.

Bullard'ın bu yıl FOMC'de oy hakkı bulunmuyor. ABD Merkez Bankası'nın gelecek ayki toplantısında faiz artırması bekleniyor.


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