‹ Önceki Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan TÜSİAD toplantısında konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan TÜSİAD toplantısında konuştu Sonraki Haber › En çok hangi yatırım aracı kazandırdı? En çok hangi yatırım aracı kazandırdı?

"Faiz artırmakta geç kalınmamalı"

19.05.2017 - 09:57

Cleveland Fed Başkanı Mester, Fed’in faiz artırmakta geç kalmamasının ülke ekonomisi için büyük önem taşıdığını ifade etti.

ABD Merkez Bankası (Fed) Cleveland Şubesi Başkanı Loretta Mester, bankanın faiz artırımlarına devam etmesi gerektiğini belirterek, "Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) özellikle düşük faiz oranları ve geniş bilançomuz göz önüne alındığında geç kalmaktan kaçınmak için çok tedbirli davranmaya devam etmesinin gerekli olduğunu düşünüyorum." dedi.

Minnesota Ekonomi Kulübü'nde konuşan Mester, Fed’in faiz artırmakta geç kalmamasının ülke ekonomisi için büyük önem taşıdığını ifade etti.

DÜNYA BORSALARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

FOMC tam istihdam hedefini yakaladığını ve enflasyonun yüzde 2’ye doğru yükseldiğini vurgulayan Mester, “FOMC’nin özellikle düşük faiz oranları ve geniş bilançomuz göz önüne alındığında geç kalmaktan kaçınmak için çok tedbirli davranmaya devam etmesinin önemli olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

Mester, bankanın faizleri her FOMC toplantısında artırması gerekmediğini ancak bu sene bitmeden mutlaka yeniden faiz artırımına gitmesi gerektiğini savundu.


‹ Önceki Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan TÜSİAD toplantısında konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan TÜSİAD toplantısında konuştu Sonraki Haber › En çok hangi yatırım aracı kazandırdı? En çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • €/$
95.147 Değişim: -0,60% Hacim : 4.667 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 94.364 18.05.2017 Yüksek 95.628
Açılış: 95.470
3,5805 Değişim: -1,23%
Düşük 3,5655 19.05.2017 Yüksek 3,6334
Açılış: 3,62515
4,0494 Değişim: 0,61%
Düşük 3,9969 19.05.2017 Yüksek 4,0494
Açılış: 4,0247
144,53 Değişim: -0,58%
Düşük 143,73 19.05.2017 Yüksek 145,92
Açılış: 145,37
1,1206 Değişim: 0,92%
Düşük 1,1097 19.05.2017 Yüksek 1,1212
Açılış: 1,11034
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.