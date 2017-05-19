"Faiz artırmakta geç kalınmamalı"

Cleveland Fed Başkanı Mester, Fed’in faiz artırmakta geç kalmamasının ülke ekonomisi için büyük önem taşıdığını ifade etti.

ABD Merkez Bankası (Fed) Cleveland Şubesi Başkanı Loretta Mester, bankanın faiz artırımlarına devam etmesi gerektiğini belirterek, "Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) özellikle düşük faiz oranları ve geniş bilançomuz göz önüne alındığında geç kalmaktan kaçınmak için çok tedbirli davranmaya devam etmesinin gerekli olduğunu düşünüyorum." dedi.

Minnesota Ekonomi Kulübü'nde konuşan Mester, Fed’in faiz artırmakta geç kalmamasının ülke ekonomisi için büyük önem taşıdığını ifade etti.

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FOMC tam istihdam hedefini yakaladığını ve enflasyonun yüzde 2’ye doğru yükseldiğini vurgulayan Mester, “FOMC’nin özellikle düşük faiz oranları ve geniş bilançomuz göz önüne alındığında geç kalmaktan kaçınmak için çok tedbirli davranmaya devam etmesinin önemli olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

Mester, bankanın faizleri her FOMC toplantısında artırması gerekmediğini ancak bu sene bitmeden mutlaka yeniden faiz artırımına gitmesi gerektiğini savundu.