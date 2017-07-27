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Facebook'un kârı sert yükseldi

27.07.2017 - 08:33

Facebook'un bu yılın ikinci çeyreğinde net karı, geçen senenin aynı dönemine göre, yüzde 70 artış gösterdi.

Dünyanın en büyük sosyal paylaşım sitelerinden Facebook, New York borsasının kapanmasının ardından, bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı. Facebook'tan yapılan açıklamada, şirketin net karının bu yılın ikinci çeyreğinde 3,89 milyar dolara ulaşarak geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 70 artış kaydettiği belirtildi. Şirket, 2016'nın nisan-haziran döneminde 2,29 milyar dolar net kar elde etmişti.

Açıklamada, şirketin hisse başına karının da geçen yılın ikinci çeyreğinde 0,78 dolardan bu senenin aynı döneminde 1,32 dolara yükseldiği bildirildi. Geçen yılın ikinci çeyreğinde 6,44 milyar dolar gelir elde eden Facebook'un bu senenin ikinci çeyreğinde gelirinin yüzde 45 artarak 9,32 milyar dolara ulaştığı bilgisine yer verilen açıklamada, bu dönemdeki reklam gelirinin ise yüzde 47 artarak 9,16 milyar dolara ulaştığı ifade edildi.

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AYLIK KULLANICI SAYISI 2 MİLYARIN ÜZERİNDE

Facebook'un günlük ve aylık aktif kullanıcı sayısında da bu senenin nisan-haziran döneminde artış kaydedildi. Açıklamada, Haziran 2017 itibariyle Facebook'un günlük aktif kullanıcı sayısının 1,32 milyar olduğu, bu sayının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artış gösterdiği bildirildi.

Ayrıca, 30 Haziran itibarıyla Facebook'un aylık aktif kullanıcı sayısının 2,01 milyara ulaştığının kaydedildiği açıklamada, bu sayının yıldan yıla yüzde 17 yükseldiği bilgisine yer verildi. Şirket, geçen ay aylık aktif kullanıcı sayısının 2 milyara ulaştığını duyurmuştu.

Facebook'un olumlu gelen bilançosunun ardından, şirketin hisseleri New York borsasının kapanmasının ardından gerçekleşen sınırlı işlemlerde yüzde 4,4 değer kazandı. Analistler, beklentilerin üzerinde gelen bilanço rakamlarının şirketin hisselerine asıl yansımasının bugün olacağına dikkati çekti. 


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