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Facebook'tan yatırımcılara 'Libra' uyarısı

30.07.2019 - 13:54 | Son Güncelleme :
Facebook'tan yatırımcılara 'Libra' uyarısı | Ekonomi Haberleri

Facebook, kripto para birimi Libra'nın bazı faktörler sebebiyle planlandığı üzere 2020 yılında piyasaya sürülemeyebileceği konusunda yatırımcıları uyardı.

ABD'li teknoloji şirketi Facebook çeyrek dönem raporunda, Libra'ya ilişkin risk faktörleri kapsamında, söz konusu kripto para birimi projesinin haziranda tantılmasından bu yana çeşitli yasa yapıcı ve düzenleyeci tarafından eleştirildiğine dikkat çekildi.

Facebook, ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu (SEC) ile oluşturduğu raporda, Libra, birçok hükümet ve düzenleyicinin proje üzerinde inceleme talep etmelerine sebep oldu ve bu taleplerin devam etmesini bekliyoruz denildi ve şu değerlendirme yapıldı:

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Bunun yanında böylesine bir para biriminin piyasada kabul edilme durumu önemli derecede bir belirsizliğe sahip. Bu sebeple, Libra'nın veya bağlı olduğu ürünler ve hizmetlerin duyurulduğu tarihte piyasaya sürülmesinin bir garantisi yok.

Dijital para birimleri veya blockchain teknolojilerine ilişkin büyük bir deneyime sahip değiliz, bu durum da söz konusu ürün ve hizmetleri başarılı bir şekilde oluşturup pazarlayabilme olanağımızı kısıtlıyor.

Facebook blockchain departmanı başkanı David Marcus, daha önce Libra'ya ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu kripto para birimi ile, geleneksel yollarla para gönderme olanağına sahip olmayan kişilere daha etkili, ucuz ve güvenli bir alternatif sunmayı hedeflediklerini belirtmişti. Marcus'un açıklamalarının yasa yapıcıları ikna konusunda başarısız olmasıyla Marcus, ABD Senatosu Bankacılık Komitesinde denetleyicilerin sorularını yanıtlamıştı.

Libra'ya yönelik endişeler, senato üyeleriyle sınırlı kalmamış ve aralarında ABD Başkanı Donald Trump, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, Frnasa Maliye Bakanı Bruno Le Maire ve Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Benoit Coeurein bulunduğu birçok üst düzey yetkili, Libranın finansal sisteme yönelik oluşturduğu riskler hakkında uyarmıştı.


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