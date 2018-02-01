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Facebook dördüncü çeyrek kârını açıkladı

01.02.2018 - 09:05

Sosyal paylaşım sitesi Facebook'un geliri geçen yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 47 yükseldi.

Dünyanın en büyük sosyal paylaşım sitelerinden Facebook, 2017'nin dördüncü çeyreğinde net kar ve gelirinin arttığını duyurdu. Facebook, New York borsasının kapanmasının ardından geçen yılın dördüncü çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Buna göre, Facebook'un net karı geçen yılın ekim-aralık döneminde yüzde 19,6 artışla 4,27 milyar dolara ulaştı. Bir önceki senenin aynı döneminde şirket 3,57 milyar dolar net kar elde etmişti. Şirketin 2016'nın dördüncü çeyreğinde hisse başına net karı 1,21 dolar iken, 2017'nin son çeyreğinde bu miktar 1,44 dolara yükseldi. Ayrıca, firmanın geçen yılın dördüncü çeyreğinde geliri yüzde 47,2 yükselerek 12,97 milyar dolara ulaştı. Facebook, 2016'nın dördüncü çeyreğinde 8,81 milyar dolar elde ettiğini duyurmuştu.

Facebook'un reklamlardan elde ettiği gelir de söz konusu dönemde 8,63 milyar dolardan 12,78 milyar dolara ulaşarak yüzde 48,1 artış kaydetti. Dördüncü çeyrek reklam gelirlerinin yüzde 89'u mobil reklamlardan gelirken, bu oran bir önceki yılın aynı döneminde yüzde 84 olmuştu.

KULLANICI SAYISINDA ARTIŞ

Geçen yılın ekim-aralık döneminde, Facebook'un günlük ve aylık aktif kullanıcı sayısında da artış görüldü. Buna göre, Facebook'un günlük aktif kullanıcı sayısı 2017'nin dördüncü çeyreğinde ortalama 1,4 milyar kişi olurken bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,8 yükseldi.

Facebook'u kullanan aylık aktif kullanıcı sayısı da aynı dönemde ortalama 2,13 milyar kişiye ulaşarak yıldan yıla yüzde 14,5'lik artış gösterdi. Facebook kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, yaptığı açıklamada, Facebook üzerinden yayınlanan viral görüntülerde şirketin kısıtlamaya gittiğine dikkati çekerek, "Bu sayede Facebook üzerinde harcanan zamanı günlük yaklaşık 50 milyon saat azaltmış olduk." ifadelerini kullandı.

Ancak, kullanıcıların Facebook'ta harcadıkları zamanın düşmesi durumunda şirketin reklam gelirlerinin azalabileceğine işaret eden uzmanlar, bunun firmanın 2017 ilk çeyreğindeki net kar ve gelirini olumsuz etkileyebileceğini vurguladı.

New York borsasının kapanmasının ardından gerçekleşen sınırlı işlemlerde, Facebook'un hisse başına değeri 177,46 dolara kadar gerileyerek yüzde 5 düştü. 


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