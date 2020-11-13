F1 ses getiriyor! Hem ekonomiye katkı hem de potansiyel yatırım | Ekonomi Haberleri

9 yıl aradan sonra İstanbul’a yeniden dönen Formula 1, tüm dünyada ses getiren bir tanıtıma sahne oluyor. Hem pilotların hem de izleyicilerin en çok keyif aldığı pistlerden bir tanesi olan İstanbul Park’ın F1 takvimine dönmesi Türkiye ekonomisine 100 milyon doların üzerinde bir katkı sağlayacak. Yarış öncesi yapılan ve yarış günü yapılacak etkinlikler ile bunun yeni yatırımlarla da taçlandırılması planlanıyor.

Hürriyet gazetesinden Cem Özenen, dünyanın en önemli motorsporları organizasyonlarından bir tanesi olan Formula 1’in Türkiye’de sesinin son yankılanmasından bu yana 9 yıllık bir süre geçti. Bu süre zarfında, İstanbul Park çeşitli büyük organizasyonlara ev sahipliği yapsa da bu kadar büyük çaplısı gerçekleşmedi. F1’in İstanbul’a geri dönüşü ile birlikte ülke ekonomisine de ciddi bir katkı gündeme geldi. İstanbul Park Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak’ın açıklamasına göre, Formula 1’in Türkiye ekonomisine katkısı 100 milyon dolar olacak. Ancak bu rakamı daha da yukarıya çekmek için ciddi çalışmalar gerçekleştiriliyor. Dünyaca ünlü pilotların, markaların tanıtım videoları, sosyal medya hesaplarından paylaşımları, yatırım için özel çalışmalar da ekonomiye olan katkının 100 milyon doların da üzerine çıkacağının sinyallerini verir nitelikte.

YATIRIMCIYA SESLENECEK

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, dünya çapında milyonlarca izleyicisi bulunan ve 9 yıl aradan sonra 2020 yılı takvimi kapsamında 13-15 Kasım’da Intercity İstanbul Park’ta gerçekleştirilecek Formula 1 yarışında dünyaya “Invest in Türkiye” mesajı verecek. Formula 1TM DHL Türkiye Grand Prix 2020’de, yenilenen imajıyla, ‘founding partner’ olarak tanımlanan ana destekçiler arasında yer alan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, 5 ayrı kıtadan 500 milyon tekil, toplamda ise 2 milyarı aşan izleyiciye sahip organizasyon aracılığıyla uluslararası yatırımcıya seslenecek. Formula 1TM DHL Türkiye Grand Prix 2020, 200 ülkede ve 250’den fazla kanalda yayınlanacak.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu: “Formula 1 ekosisteminde Fortune 500 sıralamasında 40, Forbes Top 100 sıralamasında 11 marka yer alıyor. Organizasyonun hedef kitlesi içerisindeki küresel iş çevrelerini göz önünde bulundurarak tanıtım çalışmalarımıza Formula 1’i de dâhil ettik. Türkiye’nin enerjisini ve gücünü anlatmanın yanı sıra, potansiyel yatırımcılarımıza Türkiye’nin enerjisini ve gücünü anlatıyoruz” dedi.

TÜM DÜNYAYA TANITIM

Yalnızca televizyon aracılığıyla değil sosyal medya kanalları, haber siteleri ve pilotların kendi ağları ile de Türkiye’nin tanıtımı önemli derecede yatırım ve ilgi çeker hale geldi. En beğenilen pistlerden bir tanesi olması dolayısıyla İstanbul Park pisti pilotların bir çoğunun “Heyecanla bekliyoruz” açıklamalarına sahne oldu. Bununla birlikte 11 Kasım tarihinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde yapılan Formula 1 araçları şovu da dünyada ses getirdi. Red Bull pilotları İstanbullulara büyük bir sürpriz yaptı. Şehrin en özel noktalarında Red Bull Racing ve AlphaTauri Formula 1 araçları ile turlayan dünyaca ünlü pilotlar; Scuderia AlphaTauri Takımı pilotu Pierre Gasly ve Aston Martin Red Bull Racing pilotu Alexander Albon, şovlarını iki kıta arasında dünyada ilk kez gerçekleşen pitstop’un ardından tamamladı. Bu sürprizle hem Formula 1’in Türkiye dönüşü kutlandı hem de İstanbul tanıtımı için film çekildi.

‘İSTANBUL ÇOK ÖZEL’

Türkiye'ye dönen Formula 1 yarışı öncesi Ferrari pilotu Charles Leclerc ile özel bir toplantıda görüntülü olarak bir araya geldik. 2017 F2 Şampiyonası’nda birinci olarak dikkatleri üzerine çeken, 2019 yılından bu yana da Ferrari pilotu olan Charles Leclerc, toplantıda İstanbul Park ile ilgili fikirlerini ve heyecanını dile getirdi. 23 yaşındaki Monakolu pilot, “İstanbul Park pistini Maranello’daki test merkezimizde simüle ettik. Sekizinci virajda ciddi ‘G’ kuvvetine maruz kalacağız. Zorlu, ama bir o kadar da özel bir pist. Yaptığımız özel çalışmalar ile aracım ve ben meydan okumaya hazırız” dedi.

ÖZEL ÇALIŞMALAR

Markanın İtalya’daki merkezinde özel bir simülatör aracılığıyla İstanbul Park pistinin çıkartıldığını ve burada pisti simülasyon eşliğinde geçme fırsatı bulduğunu belirten Leclerc şunları kaydetti: “İstanbul Park pisti ününü buraya gelmeden önce duyduğum bir pist, tüm pilotlar arasında sevilen bir pist. Burada ilk kez yarışacak olmaktan dolayı büyük heyecan duyuyorum. Özellikle sekizinci viraj için özel boyun egzersizleri gerçekleştiriyoruz. Çünkü arka arkaya gelen üç sola dönüş o virajda pilotların boynuna çok yüksek ‘G’ kuvvetleri bindiriyor. Bunun için özel hazırlanıyoruz. Yalnızca biz değil araçlarımız da yarışlara özel olarak hazırlanıyor. İçerisindeki yakıt ve yağ gibi sıvılar her antrenman ve yarış sırasında ve sonrasında Shell tarafından özel testlere tabi tutuluyor.”

‘SPONSORLUĞUN ÖTESİNDE’

Toplantıda Leclerc ile birlikte konuşma yapan Shell & Turcas CEO’su Emre Turanlı, “Ferrari ile Shell’in motorsporlarındaki birlikteliği sponsorluğun çok ötesinde bir ortaklık. 1950’den beri ortak çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda Shell, her yıl 50’nin üzerinde mühendisi ve teknik çalışanı ile 21 bin saatten fazla süre boyunca, Ferrari’nin yakıt ve madeni yağ performansını en iyiye çıkarmak üzere çalışıyor. Bugüne kadar bu önemli iş birliğiyle 600 yarış, 175 zafer ve 22 şampiyonluğa imza atan iki marka, yeni başarılar için çalışmalarına devam ediyor. Yakıtlarımız, yüzlerce bilim insanının yoğun çalışmaları ve Shell’in her yıl 1 milyar dolarlık Ar-Ge yatırımları ve testlerle geliştiriliyor. İstasyonlardaki V-Power yakıtımızın formülü yüzde 99 oranında Scuderia Ferrari Formula 1 araçlarının yakıtıyla aynı” diye konuştu.

BORSADA GONG ÇALDI

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Intercity İstanbul Park’ta koşulacak olan Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix’si için Borsa İstanbul’da gong töreni gerçekleştirildi. Düzenlenen törene Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Erişah Arıcan, Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak ve Formula 1 Sportif Direktörü Steve Nielsen katıldı. Gong’un ardından konuşma yapan Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla, “Formula 1’in büyük bir organizasyon olduğunu söyleyerek, “Motor sporlarının en yüksek katmanı. Bu organizasyona ev sahipliği yaptığımız için çok mutluyum. Formula 1’in ülkemize hayırlı olmasını ve katkı vermesini temenni ediyorum. Borsanın da performansı Formula 1 gibi. Oldukça iyi. Kendini sürekli geliştiriyor” diye konuştu.

2021 İÇİN GÖRÜŞÜYORUZ

Formula 1 Sportif Direktörü Steve Nielsen, yeniden İstanbul’da olmanın çok güzel olduğunu dile getirerek, “İstanbul’a 9 sene sonra yeniden dönmek büyük bir mutluluk bizim için. İstanbul harika bir şehir. Seyirciler de olsun ve pilotların yeniden İstanbul’da piste çıktığını canlı görsünler isterdik ancak maalesef şartlar seyircisiz olmasını gerektiriyor. Bu üzücü. Bizi bu kadar güzel ağırladığınız için teşekkür ederim. Şu anda 1-2 ay sonrasını planlamak bile çok zor. Kasımda olmamıza rağmen 2021 yılı, karar almak için çok uzak bir tarih. İstanbul, Formula 1 için harika bir şehir, pist harika ve burada Türk Hükümeti’nden gördüğümüz destek çok büyük. Formula 1 için ideal ortam. Görüşmeler devam ediyor ve olumlu sonuçlanacağını düşünüyorum” dedi.

Formula 1 İstanbul Park Program:

- Intercity İstanbul Park’ta düzenlenecek Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın 14. etabının birinci antrenman turları, bugün saat 11.00’da düzenlenecek. Saat 15.00’te başlayacak ikinci antrenman turlarıyla ilk gün tamamlanacak.

- Organizasyonda 14 Kasım Cumartesi günü saat 12.00’da pilotlar üçüncü antrenman turları için piste çıkacak. Aynı gün saat 15.00’da ise sıralama turları gerçekleştirilecek.

- Formula 1 Türkiye Grand Prix’i, 15 Kasım Pazar günü saat 13.10’da 5.3 kilometrelik pistte 58 tur üzerinden koşulacak yarışla sona erecek.

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