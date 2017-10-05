Eylülde yoksulluk sınırı arttı

2017 Eylül ayına ait asgari geçim endeksi sonuçlarını açıklayan Türkiye Kamu-Sen, çalışan tek kişinin yoksulluk sınırının 2 bin 600,79 lira olarak hesaplandığını bildirdi.

Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme Merkezi'nin yapmış olduğu 2017 Eylül ayına ait asgari geçim endeksi sonuçları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) derlenen verilere göre çalışan tek kişinin yoksulluk sınırı 2 bin 600,79 lira olarak hesaplandı.

Dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddi ise 5 bin 336,22 lira olarak belirlendi. Sonuçlar, dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddinin bir önceki aya göre yüzde 0,03 oranında arttığını gösterdi. Çalışan tek kişinin açlık sınırı da bir önceki aya göre yüzde 0,56 oranında yükseldi ve 2 bin 8,68 lira olarak hesaplandı.

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Türkiye'de 4 kişilik bir ailenin ortalama gıda ve barınma harcamaları toplamı da eylülde bin 990,64 lira olarak tahmin edildi. Yapılan araştırmada, 4 kişilik bir ailenin sağlık kuruluşlarının belirlediği gibi sağlıklı bir biçimde beslenebilmesi için gerekli harcamanın günlük 39,89 lira olduğu belirlenirken, ailenin aylık gıda harcaması toplamı ise bin 196,73 lira oldu.

GIDA HARCAMALARI MAAŞIN YÜZDE 40'INI OLUŞTURDU

Eylül 2017 itibarı ile ortalama 2 bin 977,68 lira ücret alan bir memurun ailesi için yaptığı gıda harcaması, maaşının yüzde 40,19'unu oluşturdu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerinde 793,91 lira olarak belirlenen kira gideri ise Eylül 2017 ortalama maaşının yüzde 26,66'sına denk geldi. Buna göre bir memur, ortalama maaşının yüzde 66,85'ini yalnızca gıda ve barınma harcamalarına ayırmak zorunda kalırken, diğer ihtiyaçlarını karşılamak için ise maaşının yüzde 33,15'i kaldı. Ortalama ücretle geçinen bir memur ailesinin ulaşım, sağlık, eğitim, haberleşme, giyim gibi diğer zorunlu ihtiyaçlarını karşılaması için Eylül 2017 maaşından geriye yalnızca 987,10 lira kaldı.

BİRÇOK ALANDA ZAM YAĞMURU VATANDAŞI BEKLEMEKTEDİR

Araştırma sonuçlarını değerlendiren Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, dar ve sabit gelirlinin yaşam koşullarının ağırlığı yanında ağır vergi yükü ile karşı karşıya kaldığını vurgulayarak hükümete seslendi.

Memura buçuk zamma imza atanları da eleştiren Koncuk şu ifadeleri kullandı:

"Geride bıraktığımız eylül ayında diğer aylardan farklı bir tablo ortaya çıkmamıştır. Kış aylarına hazırlık, okul masrafları, kış hazırlıkları ve farklı kalemlerdeki giderler toplumun tüm kesimlerinin olduğu gibi kamu çalışanları ve emeklilerimizin de cebini boşaltmaya devam etmiştir. Geçim aczi içerisinde olan vatandaş, Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı vergi zamlarının fahiş artış oranları karşısında ağır bir yükün altına daha girmiştir. Anlaşılan odur ki, bu vergi artışlarıyla birlikte birçok alanda da bir zam yağmuru vatandaşı beklemektedir.

Hükümet bu yaşananlara göz yummamalıdır. Şeyh Edebali'nin "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" sözüne yaraşır bir yönetim anlayışının sözde değil özde olması için dar ve sabit gelirlinin sırtından ekonomik yük azaltılmalıdır. Bunun için de yetkilileri gerekli önlemleri almaya davet ediyoruz."

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