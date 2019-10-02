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Eylülde en fazla ihracat otomotiv sektöründen

02.10.2019 - 14:22 | Son Güncelleme :
Eylülde en fazla ihracat otomotiv sektöründen | Ekonomi Haberleri

Otomotiv endüstrisi, geçen ay 2 milyar 594 milyon 651 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv endüstrisi, 2 milyar 594 milyon 651 bin dolarlık ihracata imza attı. Otomotiv endüstrisini 1 milyar 653 milyon 717 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 505 milyon 402 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon takip etti.

Eylül ayında en fazla ihracat artışı yüzde 113,1 ile fındık ve mamulleri sektöründe gerçekleşti.

Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 82,7'sini gerçekleştiren sanayi grubunda yüzde 0,8'lik azalışla 11 milyar 616 milyon 576 bin dolarlık ihracat yapıldı. Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 14,8'ini oluşturan tarım grubunda yüzde 9,8'lik artışla 2 milyar 81 milyon 286 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,5 pay alan madencilik grubunda ise yüzde 2,9 azalışla 353 milyon 769 bin dolarlık ihracat gerçekleşti.

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EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA YAPILDI

Ülke verilerine bakıldığında En çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke ise 1,4 milyar dolar ile Almanya, 1,1 milyar dolar ile Birleşik Krallık ve 882 milyon dolar ile İtalya oldu. İlk 10 ülkenin ihracattaki payı yüzde 49,4 olurken, ilk 20 ülkede bu pay yüzde 66,3 olarak gerçekleşti. En büyük pazarımız olan Avrupa Birliği’nin ihracatımızdaki payı eylülde yüzde 49,4 oldu.

İllerin ihracatına bakıldığında; eylül ayında 49 il ihracatını artırdı. En çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 il sırasıyla 6 milyar dolarla İstanbul, 1,3 milyar dolarla Kocaeli ve 1,2 milyar dolarla Bursa oldu. En dikkat çekici artışlar ise; ihracatını 4 kata yakın artırarak 10,2 milyon dolara ulaşan Yalova, 2,5 kat artışla 10,9 milyon dolara ulaşan Kastamonu ve 2 katın üzerinde artışla 120 milyon doları aşan Trabzon’da yaşandı. Yalova’nın ihracat artışında Gemi ve Yat sektörü etkili olurken, Kastamonu’nda mücevher, Trabzon’da fındık sektörlerindeki artış başarıyı getirdi.

Ay boyunca 175 ülkeye ihracatta TL kullanıldı, toplam rakam bir önceki yılın eylül ayına göre yüzde 10,6 artarak 5 milyar TL oldu. 6 bin 824 firma eylül ayında beyannamelerinde Türk lirasını tercih etti.

9 AYLIK PARİTE KAYBI 3,5 MİLYAR DOLAR

Miktar bazında ihracatta ise eylülde yüzde 11,1 artışla 12,3 milyon tona, yılın ilk 9 ayında yüzde 18,6 artışla 108 milyon tona ulaşıldı. Son olarak, eylül ayında avro dolar paritesinin etkisi negatif yönlü 362 milyon dolar olurken, yılın ilk 9 ayında pariteden kaynaklanan negatif etki 3,5 milyar dolar oldu.


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