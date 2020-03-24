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Eximbank'tan ihracatçılara destek paketi

24.03.2020 - 11:43
Eximbank'tan ihracatçılara destek paketi | Ekonomi Haberleri

Türk Eximbank ihracatı destekleme misyonu çerçevesinde tüm dünyayı  saran virüs salgını nedeniyle siparişleri azalan veya iptal olan, ihracat pazarı daralan ihracatçılarımızın üretimlerinin durmaması ve  istihdam kaybı yaşamamaları için kredi ve sigorta desteklerine hız  kesmeden devam edecek ve aldığı tedbirlerle ihracatçıların yanında  olmaya devam edeceğini açıkladı. 

Konuya ilişkin şu açıklama yapıldı:

KREDİ GERİ ÖDEME VADELERİ UZATILDI

İhracatçılarımızın daralan talepten veya virüsün yayılmasını  engellemek için ülkelerin uyguladığı kısıtlamalardan etkilenmemeleri  için Türk Eximbank’ın TCMB kaynaklarından ve kendi kaynaklarından  kullandırdığı kredilerin vadesi Haziran sonuna kadar gelecek kredi  geri ödemelerinde firmaların talepleri doğrultusunda 3 ile 6 aya kadar  uzatılacaktır. Bu bağlamda ihracatçılarımızın faiz ödemeleri de 6 ay  ertelenebilecektir.

TAAHHÜT KAPATMAYA İLAVE 1 YIL

Kısa vadeli kredilerde 2 yıl olan taahhüt kapatma süresi henüz  taahhüdü kapatılmamış olan ve taahhüt süresi dolmasına karşı ceza  uygulanmamış olan krediler ile Haziran sonuna kadar kullandırılacak  tüm krediler için 3 yıla çıkarılarak ihracatçılara ihracat yapmaları  için verilen süre ilave 1 yıl arttırılmıştır. Taahhüt kapatma  cezalarında da indirime devam edilecek olması ihracatçılara bu  sıkıntılı dönemde ilave 1 yıl sürenin yanında maliyet avantajı da  sağlayacaktır.

REESKONT KREDİLERİNDE 2 YIL VADE İMKANI

Türkiye'nin en uygun maliyetli kredilerinden olan ve  ihracatçıların büyük teveccüh gösterdiği reeskont kredilerinin daha  önce azami 1 yıl olan kredi vadeleri bu zor dönemde ihracatçılarımızın  finansal yüklerini azaltmak için azami 2 yıla çıkarılacaktır.

SİGORTA LİMİTLERİNDE ALICIYA TANINAN VADELER ÜCRETSİZ UZATILDI

Haziran ayı sonuna kadar alıcı firmaların sigortalı firmalardan  talep edeceği 3 aya kadarki vade uzatımlarında sigortalı firmalardan  herhangi bir ek sigorta primi alınmayacaktır. Ayrıca sigortalı  firmalar tarafından ödenmekte olan sigorta primleri ve alıcı analiz  ücretlerinin vadelerinin 30 gün uzatılarak sigorta ürününden  yararlanan ihracatçılarımıza kolaylık sağlanması amaçlanmaktadır.

Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney yaptığı açıklamada  “Ekonomi İstikrar Kalkanı paketi doğrultusunda ihracatçılarımızın azalan  siparişlerden etkilenmemeleri, üretimlerine devam etmeleri ve istihdam  kaybı yaşamamaları için destek programımızı devreye aldık.”  ifadelerine ek olarak üretime devam eden ihracatçıların siparişlerin  azalmasından dolayı birikecek stoklarına ilişkin de finansal çözüm  üzerinde çalıştıkları müjdesini verdi.


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