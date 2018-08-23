‹ Önceki Haber Trump'tan Avrupa Birliği'ne otomobil şoku Trump'tan Avrupa Birliği'ne otomobil şoku Sonraki Haber › "Türkiye'nin ekonomik savaş başlatma niyeti yok" "Türkiye'nin ekonomik savaş başlatma niyeti yok"

"Eximbank döviz şoklarına karşı hazırlıklı"

23.08.2018 - 01:48
"Eximbank döviz şoklarına karşı hazırlıklı"

Ticaret Bakanı Pekcan, "İhracatçımıza Eximbank yıl sonuna kadar toplamda 46 milyar dolarlık finansman desteği verecek. Yeni uygulamalar ve projelerle her zaman ihracatçının yanında olacağız" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank'ın bu yıl ocak-temmuz döneminde ihracatçılara sağlanan finansman desteğini geçen yıla göre yüzde 9 artırarak 24,1 milyar dolara yükselttiğini belirterek, "Eximbank yıl sonuna kadar ihracatçımıza toplamda 46 milyar dolarlık finansman desteği sağlayacak. Yeni uygulamalar ve projelerle her zaman ihracatçının yanında olacağız." dedi.

Pekcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Eximbank'ın 2017 yılında ihracatçılara sağladığı 39,3 milyar dolarlık desteğiyle ihracatın yüzde 25’ini finanse ettiğini anımsattı.

Bu yılın ocak-temmuz döneminde Türk Eximbank'ın ihracatçılara sağladığı finansman desteğini geçen yıla göre yüzde 9 artırarak 24,1 milyar dolara yükselttiğini bildiren Pekcan, bu tutarın 14,5 milyar dolarının nakdi kredi, 9,6 milyar dolarının ise sigorta desteği olduğunu kaydetti.

Pekcan, "İhracatçımıza Eximbank yıl sonuna kadar toplamda 46 milyar dolarlık finansman desteği sağlayacak. Yeni uygulamalar ve projelerle her zaman ihracatçının yanında olacağız." ifadesini kullandı.

"YIL SONU HEDEF 11 BİN İHRACATÇIYA ULAŞMAK"

Türkiye'de tüm bankacılık sistemi içinde verilen ihracat kredilerinin yaklaşık yüzde 45’inin Türk Eximbank tarafından kullandırıldığına dikkati çeken Pekcan, şöyle devam etti:

"Bakanlığımızın 100 günlük icraat programı çerçevesinde Eximbank'ın müşteri sayısı artırmak ve müşteriler arasında KOBİ’lerin toplam payını yükseltmek için yoğun çalışmalar yürüteceğiz. Eximbank finansman desteğinden yararlanan firmaların yüzde 69’u KOBİ niteliğinde. Bankanın ihracatçı portföyü 2017’de yüzde 16 arttı. Yıl başından bugüne kadar 900 ihracatçı daha kazanarak portföy 9 bin 871’e yükseldi. Yıl sonu hedefimiz 11 bin ihracatçıya ulaşmak."

Pekcan, ihracatçılara güçlü destek için 2017 ve 2018 yıllarında düşük maliyetli dış kaynak, yurt dışı fon temini çalışmalarının verimli geçtiğine işaret ederek, "TCMB harici kaynaklar 10 milyar dolara ulaştı. Yeni fon kaynaklarının maliyetleri geçmiş yıllara göre düştü." değerlendirmelerinde bulundu.

İhracatçıların talepleri doğrultusunda işletme sermayesi kredilerinde vadenin 5 yıla çıkarıldığını anlatan Pekcan, "Böylelikle ihracatçımızın nefes alması sağlandı." dedi. Pekcan, sadece teminat ile işlem yapan Eximbank’ı teminat ve garanti veren banka haline getirdiklerini, kredi ve sigorta desteğinin yanında garanti işlemlerini de başlattıklarını vurguladı.

EXİMBANK DÖVİZ ŞOKLARINA HAZIRLIKLI

Türk Eximbank’ın misyonunun ihracatçılara sağladığı finansman imkanlarını artırmak ve kurlardaki dalgalanmaların ihracatçı üzerinde yaratabileceği risklerin yönetilmesini sağlayarak yeni ürünler sunmak olduğunu vurgulayan Pekcan, Eximbank’ın 28 Mayıs 2018'den itibaren TCMB kaynaklı reeskont kredileri hariç yabancı para cinsinden tüm kredilerini döviz olarak da ihracatçılara kullandırmaya başladığını kaydetti.

Pekcan, Türk Eximbank’ın ihracatçıların kur ve faiz riskinden korunabilmelerini teminen vadeli işlemlerin kullanımının yaygınlaştırılması, döviz kurunda yaşanması muhtemel ani şokların ve faiz oynaklıklarının ihracatçı üzerindeki etkisinin azaltılması ve rekabet gücünün desteklenmesi amacıyla gerekli enstrümanların sunulduğunu söyledi.


‹ Önceki Haber Trump'tan Avrupa Birliği'ne otomobil şoku Trump'tan Avrupa Birliği'ne otomobil şoku Sonraki Haber › "Türkiye'nin ekonomik savaş başlatma niyeti yok" "Türkiye'nin ekonomik savaş başlatma niyeti yok"
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
90.186 Değişim: 1,64% Hacim : 2.211 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 88.939 20.08.2018 Yüksek 90.476
Açılış: 88.985
6,0272 Değişim: -0,39%
Düşük 6,0013 23.08.2018 Yüksek 6,0485
Açılış: 6,0485
6,9603 Değişim: -0,84%
Düşük 6,9424 23.08.2018 Yüksek 7,0197
Açılış: 7,01925
230,86 Değişim: -0,70%
Düşük 230,03 23.08.2018 Yüksek 232,80
Açılış: 232,49
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.