"Euro'daki volatilite belirsizlik yaratıyor"

Draghi faiz kararı sonrası açıklamasında Euro Bölgesi'nde güçlü büyümenin sürdüğünü, euro'daki dalgalanmanın ise belirsizlik yarattığını dile getirdi.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi faiz kararı sonrası açıklama yaptı. Draghi, faiz oranlarının uzu süre boyunca mevcut seviyelerde kalmasını beklediklerini belirterek "Net varlık alım programımızın aylık hacminin 30 milyar euro olarak eylül sonuna kadar ya da gerekirse daha uzun süre devam etmesini öngörüyoruz" ifadesini kullandı.

Draghi ekonomik büyüme ivmesinin sağlam ve geniş çaplı olduğunu söyledi. Büyüme görünümüne yönelik risklerin büyük ölçüde dengelendiğini belirten Başkan çekirdek enflasyonun orta vadede kademeli olarak yükseleceğini öngördü.

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Draghi Euro'daki volatilitenin belirsizlik yarattığını ifade etti. Draghi şu ifadeleri kullandı, "Döviz kurlarındaki mevcut volatilite belirsizlik kaynağı olarak karşımıza çıkmakta, etkileri anlamında yakından izlenmeli."

"HENÜZ ZAFER İLAN EDEMEYİZ"

Draghi küresel faktörlere ve Döviz piyasalarına bağlı olarak aşağı yönlü risklerin devam ettiğini söyledi. Draghi Döviz kuru hedeflerinin olmadığını, kurların fiyat istikrarı için önemli olduğunu söyledi.

Draghi "Ekonomide büyüme beklenenden güçlü oldu. Aşağı yönlü riskler var, jeopolitik riskler anlamında ve özelikle kurda riskler var ama bunlar nispeten dengelendi. Ancak henüz zafer ilan edemeyiz çünkü fiyat baskıları devam ediyor ve enflasyon hala ikna edici değil." diye konuştu. Draghi bu yıl faiz artışı için çok az ihtimal olduğunu söyledi.

Draghi'nin güçlü büyüme vurgusu sonrası euro dolar karşısında 2014'ten beri en yüksek seviyeye çıktı.