Euroclear Bank ile iş birliği yeni yatırımcıları çekecek | Ekonomi Haberleri

MKK Genel Müdürü Arıkan, takas ve saklama hizmeti veren Euroclear Bank ile yapılan iş birliğinin borçlanma maliyetlerine olumlu etki yapmasını beklediklerini belirterek, "Kurulacak doğrudan bağlantıyla ülkemize daha önce yatırım yapmamış yatırımcıları borçlanma araçları piyasalarımıza çekebilme olanağına da sahip olacağız." dedi.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Genel Müdürü Ekrem Arıkan, AA muhabirine, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın duyurduğu, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) için takas ve saklama hizmeti verilmesi konusunda yabancı merkezli saklama kuruluşu Euroclear Bank ile varılan mutabakatı değerlendirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Euroclear arasında sağlanan mutabakatla yabancı yatırımcıların Türkiye'de ihraç edilen DİBS'lere yatırım yapmasının kolaylaşacağına dikkati çeken Arıkan, "Yabancı yatırımcılar Türkiye'deki bankalarda hesapları olmasa bile mevcut Euroclear hesapları üzerinden Türk lirası, dolar, avro ve altın cinsi DİBS'leri alıp satabilecek. Euroclear saklama özelliği sayesinde DİBS'lerin uluslararası piyasalarda teminat kabul edilme kabiliyeti artacak." diye konuştu.

MKK'nin de Türkiye'deki tüm sermaye piyasası araçlarının kaydını tuttuğunu ve sakladığını anımsatan Arıkan, bu nedenle ülke piyasalarında işlem yapan tüm yatırımcıların kurumda hesabının bulunması gerektiğini söyledi.

"EUROCLEAR MKK'DE HESAP AÇACAK"

Euroclear'ın da Türkiye'de müşterileri adına işlem yapabilmesi için MKK'de hesap açması gerektiği bilgisini veren Arıkan, şöyle konuştu: "Burada Yeni Ekonomi Programı'nda yer alan ve 2019 yılının sonunda yasal altyapısı tamamlanan global (omnibus) hesap projesi devreye giriyor. Euroclear, Türkiye'de DİBS işlemi yapmak isteyen müşterilerinin her biri adına ayrı ayrı hesap açmak yerine MKK'de kendi adına tek bir hesap açarak işlemleri gerçekleştirebilecek. Bu sayede yabancı yatırımcıların Türkiye'de işlem yapması çok daha kolay hale gelmiş olacak. Bu kapsamda Euroclear Bank, MKK'ye üye olmak ve yabancı müşterileri ile yatırımcıları için omnibus toplu saklama hesabı açmak için resmi başvuruda bulundu."

Arıkan, Euroclear'in ne zaman Türkiye piyasalarında işlem yapmaya başlayacağına ilişkin de "Euroclear'ın MKK üyeliğine ilişkin işlemlerinin tamamlanması, karşılıklı iş akışlarının gözden geçirilmesi, gerekli dokümanların ve evrakların temin edilmesi ve üyelik sözleşmesi üzerindeki maddelerde mutabakata varılmasına yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İki kurumun saklama sistemlerinin bağlantısının kurulması ve işlem talimatlarının hatasız iletimi gibi teknik altyapı kurulumlarının oluşturulmasına ve testlerinin yapılmasına yönelik süreçlerde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hedefimiz, Euroclear'ın üyelik başvurusunun onay süreçlerinin tamamlanması sonrasında, operasyonel süreçleri de tamamlayarak bu önemli projeyi başarılı bir şekilde neticelendirmek ve temmuz ayı ortalarına doğru işlem yapabilir hale getirmek." ifadelerini kullandı.

"BORÇLANMA MALİYETLERİNE OLUMLU YANSIYOR"

Bu iş birliğinin avantajlarına da dikkati çeken Arıkan, 30 trilyon avronun üzerinde saklama büyüklüğüyle dünyanın en büyük yabancı merkezi saklama kuruluşu olan Euroclear ile kurulacak hesap ilişkisiyle DİBS piyasalarının yabancı yatırımcıların doğrudan erişimine daha elverişli hale geleceğini bildirdi.

Arıkan, Euroclear'ın hesap bağlantısı kurduğu ülkeler incelendiğinde, bağlantı sonrasında yerel para cinsinden işlem hacimlerinin 3-4 kata kadar artış gösterdiğini ve bu durumun ülkelerin borçlanma maliyetlerine olumlu yansıdığını anlattı.

Benzer şekilde Türkiye için de bu bağlantının borçlanma maliyetlerinde olumlu etki yapmasını beklediklerini vurgulayan Arıkan, "Ayrıca, kurulacak doğrudan bağlantıyla ülkemize daha önce yatırım yapmamış yatırımcıları borçlanma araçları piyasalarımıza çekebilme olanağına da sahip olacağız. Böylece menkul kıymetlerimizin uluslararası fon portföylerinde ve endekslerde daha yüksek oranlarda tutulmasının önü de açılacak." değerlendirmesinde bulundu.

Arıkan, başka merkezi saklama kuruluşlarının da Türkiye'ye gelip gelmeyeceğinin sorulmasına karşılık, "2020 yılının ikinci yarısında diğer ülkelerin yabancı merkezi saklama kuruluşlarının da MKK'ye doğrudan üye olarak DİBS saklama ve alım-satım işlemleri için omnibus hesap açmalarını hedefliyoruz. Bu konuda görüşmelerimiz devam ediyor." yanıtını verdi.

"YATIRIMCILAR YEREL TAHVİLLERE RAHAT ERİŞECEK"

Euroclear Global Sermaye Piyasaları Ürün Direktörü Yardımcısı Frank Slagmolen de "Hazine ve Maliye Bakanlığı ile imzaladığımız anlaşmayla birlikte piyasalarımız için bir ilk olan bu projeyi gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu anlaşmayla MKK dahil birçok piyasa otoritesiyle yakın iş birliği içinde, uluslararası yatırımcıların yerel devlet tahvili piyasasına daha önce olmadığı kadar rahat erişebilmelerine olanak sağlayacak bir bağlantı kurmuş olacağız." dedi.

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