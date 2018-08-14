Euro Bölgesi'nin büyüme rakamları açıklandı

Avrupa Birliği ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4 ve 2017'nin aynı dönemine göre de yüzde 2,2 büyüdü. Çeyrek bazda en yüksek büyüme yüzde 1,4 ile Romanya'da ölçüldü.

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) bugün açıkladığı verilere göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, bu yılın nisan-haziran döneminde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4 yükseldi. Euro Bölgesi'nde GSYH artışı, 2017'nin ikinci çeyreğine göre de yüzde 2,2 oldu.

AA'da yer alan habere göre; veriler, 28 üyeli AB'de mevsimsellikten arındırılmış GSYH'nin yılın ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4 ve 2017'nin ikinci çeyreğine göre de yüzde 2,2 yükseldiğini ortaya koydu.

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EN YÜKSEK BÜYÜME ROMANYA’DA

AB üyesi ülkeler ele alındığında, ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre en yüksek büyüme yüzde 1,4 ile Romanya, yüzde 0,9 ile Macaristan ve Polonya'da kaydedildi.

Söz konusu dönemde Birleşik Krallık yüzde 0,4, Almanya yüzde 0,5, Fransa yüzde 0,2, İspanya yüzde 0,6 ve İtalya yüzde 0,2 büyüdü.

Bu yılın ikinci çeyreği ile 2017'nin aynı dönemi karşılaştırıldığında, en yüksek büyüme yüzde 5 ile Polonya’da ölçüldü. Söz konusu dönemde, blokun en büyük ekonomisi Almanya yüzde 1,9, İtalya yüzde 1,1, Fransa yüzde 1,7, İspanya yüzde 2,7, Birleşik Krallık yüzde 1,3 ve Romanya yüzde 4,2 büyüdü.

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