‹ Önceki Haber Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı Sonraki Haber › Merkez bankası repo ihalesini tamamladı Merkez bankası repo ihalesini tamamladı

Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon geriledi

17.06.2020 - 13:43
Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon geriledi | Ekonomi Haberleri

Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin gevşemeye başladığı mayıs ayında yüzde 0,1'e geriledi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin mayıs ayı yıllık enflasyon verilerini yayımladı. Buna göre, Euro Bölgesi'nde nisanda yüzde 0,3 olan yıllık enflasyon, mayısta yüzde 0,1'e düştü. AB'de ise nisanda yüzde 0,7 olan yıllık enflasyon, mayısta yüzde 0,6 olarak ölçüldü.

AB üyesi ülkeler arasında mayısta en yüksek enflasyon yüzde 3,4 ile Polonya'da, yüzde 3,1 ile Çekya'da ve yüzde 2,2 ile Macaristan'da gerçekleşti.

DÜNYA BORSALARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Söz konusu dönemde en düşük enflasyon ise yüzde eksi 1,8 ile Estonya'da, yüzde eksi 1,6 ile Lüksemburg'da ve yüzde eksi 1,4 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Slovenya'da belirlendi.

Enflasyon oranı, mayısta Almanya'da yüzde 0,5, Fransa'da yüzde 0,4, İtalya'da yüzde eksi 0,3 ve İspanya'da yüzde eksi 0,9 oldu.

Euro Bölgesi'nde para politikasını yürütmekten sorumlu olan Avrupa Merkez Bankası (ECB), bölgede fiyat istikrarını sağlamak için yüzde 2'nin hemen altında ancak yüzde 2'ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
110.873 Değişim: -0,06% Hacim : 14.056 Mio.TL Son veri saati : 17:28
Düşük 110.414 17.06.2020 Yüksek 111.615
Açılış: 111.281
6,8518 Değişim: 0,14%
Düşük 6,8328 17.06.2020 Yüksek 6,8604
Açılış: 6,8424
7,6899 Değişim: -0,29%
Düşük 7,6804 17.06.2020 Yüksek 7,7290
Açılış: 7,712
379,84 Değişim: -0,12%
Düşük 377,24 17.06.2020 Yüksek 380,67
Açılış: 380,30
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.