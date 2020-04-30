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Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon geriledi

30.04.2020 - 13:16 | Son Güncelleme :
Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon geriledi | Ekonomi Haberleri

Euro Bölgesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle yıllık enflasyon nisanda yüzde 0,4'e düştü.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin nisan ayı yıllık enflasyonuna ilişkin öncü verileri yayımladı. Buna göre, Euro Bölgesi'nde mart ayında yüzde 0,7 olan yıllık enflasyon, nisanda yüzde 0,4'e indi.

Euro Bölgesi'nde nisan ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 3,6 ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde gerçekleşti. Bunu, yüzde 1,2 ile hizmetler, yüzde 0,3 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde eksi 9,6 ile enerji izledi.

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Öte yandan, Euro Bölgesi'nde para politikasını yürütmeden sorumlu olan Avrupa Merkez Bankası (ECB), bölgede fiyat istikrarını sağlamak için yüzde 2'nin hemen altında, yüzde 2'ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor.

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