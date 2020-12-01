‹ Önceki Haber Gözler enflasyon verisinde! İşte piyasa beklenti Gözler enflasyon verisinde! İşte piyasa beklenti Sonraki Haber › OPEC toplantısı 3 Aralık'a ertelendi OPEC toplantısı 3 Aralık'a ertelendi

Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon değişmedi

01.12.2020 - 14:46
Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon değişmedi | Ekonomi Haberleri

Euro Bölgesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin devam ettiği kasım ayında yıllık enflasyon yüzde eksi 0,3 seviyesinde sabit kaldı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi'nin kasım ayı yıllık enflasyonuna ilişkin öncü verileri yayımladı. Buna göre, Avro Bölgesi'nde ekimde yüzde eksi 0,3 olan yıllık enflasyon, kasımda da aynı seviyeyi korudu. Böylece, Avro Bölgesi'nde ağustos, eylül ve ekim aylarında eksi enflasyon gerçekleşmiş oldu.

DÜNYA BORSALARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Avro Bölgesi'nde kasım ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 1,9 ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde gerçekleşti. Bunu, yüzde 0,6 ile hizmetler, yüzde eksi 0,3 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde eksi 8,4 ile enerji izledi.

Enflasyon, kasım ayında Yunanistan'da yüzde eksi 2, Estonya'da yüzde eksi 1,3, İrlanda, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Slovenya'da yüzde eksi 1,1, İspanya'da yüzde eksi 0,9, Almanya'da yüzde eksi 0,7, İtalya'da yüzde eksi 0,3 ve Fransa'da yüzde 0,2 olarak tahmin edildi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.325 Değişim: 3,25% Hacim : 30.025 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.288 01.12.2020 Yüksek 1.325
Açılış: 1.302
7,8479 Değişim: 0,28%
Düşük 7,7988 01.12.2020 Yüksek 7,9176
Açılış: 7,8256
9,4596 Değişim: 1,33%
Düşük 9,3064 01.12.2020 Yüksek 9,4828
Açılış: 9,3358
458,00 Değişim: 2,46%
Düşük 446,37 01.12.2020 Yüksek 458,93
Açılış: 447,02
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.