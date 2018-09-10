Euro Bölgesi'nde yatırımcının güveni azaldı

Ağustos ayında 14,7 puan olan Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güven Endeksi, eylülde 12 puana geriledi.

Piyasa araştırmaları yapan ve merkezi Frankfurt'ta bulunan Sentix’ten yapılan açıklamaya göre, geçen ay 14,7 puan olan Euro Bölgesi Yatırımcı Güven Endeksi, eylülde 12 puana indi. Böylece son 2 ayda görülen toparlanma sonrası endeks yeniden düşüş eğilimine girdi.

Bu ay 2,7 puan azalan Sentix Yatırımcı Güven Endeksi’ne ilişkin beklenti 13,4 puan seviyesindeydi. Yatırımcıların gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen Beklentiler Endeksi, eksi 5,8 puandan eksi 8,8 puana ve mevcut ekonomik durumu ölçen Euro Bölgesi Mevcut Durumu Endeksi 37,3 puandan 35 puana geriledi.

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ENDEKSLER, EURO BÖLGESİ EKONOMİSİNDE BİR İVME KAYBINA İŞARET EDİYOR

Sentix'e göre, ekonomi endeksleri, Euro Bölgesi ekonomisinde bir ivme kaybına işaret ediyor. Ayrıca, Asya ve Latin Amerika'da gelişmekte olan piyasaların zayıflığı, ekonomik değerlendirmeler üzerinde baskı kurarken, Avrupa'daki politik sorunlar da endeksi olumsuz etkiledi.

Bu arada, Almanya’ya ilişkin endeks değerleri de düştü. Genel Yatırımcı Güven Endeksi 20,4 puandan 18,1 puana, Mevcut Durum Endeksi 54,8 puandan 51,8 puana ve Ekonomik Beklentiler Endeksi de eksi 9,3’ten eksi 11 puana geriledi.

Bu aya ilişkin söz konusu yatırımcı güveni anketi, 6-8 Eylül’de 267’si kurumsal olmak üzere bin 90 yatırımcının katılımıyla gerçekleştirildi.