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Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni azaldı

09.11.2020 - 16:03
Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni azaldı | Ekonomi Haberleri

Avrupa'da Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek ve vakalardaki artış hızının düşmesi için uygulamaya konulan yeni tedbirler, Euro Bölgesi'nde yatırımcı güvenini olumsuz etkiledi.

Piyasalara ilişkin araştırmalar yapan ve merkezi Frankfurt'ta bulunan Sentix'ten yapılan açıklamaya göre, ekimde eksi 8,3 puan olan Euro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi, bu ay 1,7 puanlık düşüşle eksi 10 puana geriledi. Beklenti, endeksin eksi 15 puana düşmesi yönündeydi.

Yatırımcıların gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen Beklentiler Endeksi de 18,8 puandan 15,3 puana inerek mayıstan beri en düşük seviyeye geriledi.

"TEDBİRLER, YATIRIMCILAR ÜZERİNDE KORKULANDAN DAHA AZ ETKİYE NEDEN OLDU"

Sentix Genel Müdürü Manfred Hübner, konuya ilişkin değerlendirmesinde, birçok AB ülkesinde tekrar uygulamaya konulan Kovid-19 tedbirlerinin yatırımcılar üzerinde korkulandan daha az etkiye neden olduğunu, bunun Asya piyasalarındaki olumlu ekonomik faaliyetler ve ABD'de Kovid-19'a yönelik sert tedbirlerin olmamasından kaynaklandığını vurguladı.

Analistler, Avrupa'da günlük hayattaki yeni kısıtlayıcı tedbirlerin imalat ve inşaat sektörünü doğrudan etkilemese de kıtadaki ekonomik faaliyetlerin yılın son çeyreğinde durgunlaşmasını ve ekonomilerin yeniden küçülmesini bekliyor.

Yatırımcı güveni anketi, 5-7 Kasım'da, 1.114 yatırımcının katılımıyla gerçekleştirildi.


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