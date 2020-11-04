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Euro Bölgesi'nde ÜFE eylülde yükseldi

04.11.2020 - 14:02
Euro Bölgesi'nde ÜFE eylülde yükseldi | Ekonomi Haberleri

Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin devam ettiği eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 arttı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin eylül ayı ÜFE verilerini yayımladı. Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde ÜFE, eylülde ağustos ayına kıyasla yüzde 0,3 yükseldi. ÜFE, 2019'un eylül ayına göre ise yüzde 2,4 geriledi.

AB'de ise ÜFE, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 artarken, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 2,2 düştü.

AB ülkeleri arasında ÜFE, eylülde önceki aya kıyasla en fazla yüzde 4,3 ile İrlanda'da, yüzde 1,2 ile Macaristan'da ve yüzde 0,9 ile Hollanda'da artış gösterdi.


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