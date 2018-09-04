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Euro Bölgesi'nde ÜFE arttı

04.09.2018 - 13:18
Euro Bölgesi'nde ÜFE arttı

Euro Bölgesi’nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 arttı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde ÜFE, temmuzda haziran ayına kıyasla yüzde 0,4 yükseldi. ÜFE, 2017’nin temmuz ayına göre de yüzde 4 artış kaydetti.

Piyasalardaki aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,9’luk artış beklentisinin üzerinde gelen ÜFE, Euro Bölge'sinde enerji fiyatları hariç tutulduğunda aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda ise yüzde 1,7 arttı.

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28 üyeli AB'de ise ÜFE, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3, 2017’nin temmuz ayına göre de yüzde 4,7 yükseldi.

AB’de ÜFE, enerji fiyatları hariç tutulduğunda aylık yüzde 0,1, yıllık ise yüzde 1,9 artış gösterdi. 

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