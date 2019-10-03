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Euro Bölgesi'nde ÜFE ağustos ayında geriledi

03.10.2019 - 12:51
Euro Bölgesi'nde ÜFE ağustos ayında geriledi | Ekonomi Haberleri

Euro Bölgesi'nde ÜFE, ağustos ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 düşüş gösterdi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin ağustos ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerini yayımladı. Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde ÜFE, ağustosta temmuz ayına kıyasla yüzde 0,5 azaldı. ÜFE, 2018'in ağustos ayına göre de yüzde 0,8 geriledi.

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AB'de ÜFE, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4, 2018'in aynı dönemine göre de yüzde 0,3 düştü.

AB ülkeleri arasında ÜFE, ağustosta önceki aya kıyasla en fazla yüzde 0,7 ile Bulgaristan'da, yüzde 0,4 ile Macaristan'da ve yüzde 0,3 ile Slovenya'da yükseldi.

ÜFE'de en fazla düşüş ise yüzde 1,4 ile İspanya'da ve yüzde 1,3 ile Yunanistan'da ölçüldü.


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