Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi yükseldi | Ekonomi Haberleri

Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,9 yükseldi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretimi, mayısta nisan ayına kıyasla yüzde 0,9 artarken, 2018'in mayıs ayı ile kıyaslandığında ise yüzde 0,5 düşüş gösterdi.

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AB'de ise sanayi üretimi, mayısta nisan ayına kıyasla yüzde 0,8 yükselirken, 2018'in aynı dönemine göre yüzde 0,4 arttı. Söz konusu dönemde, AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla artış yüzde 4,4 ile Danimarka, yüzde 2,3 ile İrlanda ve yüzde 2,1 ile Fransa'da gerçekleşti. En fazla düşüş ise yüzde 2,9 ile Finlandiya, yüzde 1,9 ile Romanya ve yüzde 1,7 ile Hırvatistan'da ölçüldü.