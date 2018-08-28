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Euro Bölgesi'nde 'risk' arttı

28.08.2018 - 11:50 | Son Güncelleme :
Euro Bölgesi'nde 'risk' arttı

Piyasa beklentilerine ilişkin araştırmalar yapan Sentix’in anketine göre, Euro Bölgesi’nin 12 ay içerisinde dağılma riski ağustos ayında yükseldi.

Merkezi Frankfurt'ta bulunan Sentix, ağustos ayı Euro Bölgesi Dağılma Endeksi (EBI) anketinin sonuçlarını yayımladı. Buna göre, son haftalarda yatırımcıların Euro Bölgesi'nin istikrarı konusundaki endişeleri arttı. Dağılma riski endeksi, ağustos ayında önceki aya kıyasla 1,2 puan artarak 9,86 puana yükseldi.

Mevcut tablo anket katılımcılarının yüzde 9,86’sının Euro Bölgesi’nin 12 ay içerisinde dağılmasının mümkün olabileceğini düşündüğü anlamına geliyor.

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AYRILMA RİSKİ EN YÜKSEK ÜLKE İTALYA

Ağustos ayında alt endeksin 7,17'den 8,45 puana yükseldiği İtalya, Sentix anketinde hala bölgeden ayrılma ihtimali en yüksek ülke olarak belirlendi. Ankete göre, özellikle İtalyan hükümetinin mülteci krizindeki tutumu, Birleşik Krallık'ın AB'den çıkışıyla (Brexit) ilgili düzensizlik ve Yunanistan için yardım programının sona ermesi yatırımcılarda endişeye neden oluyor. 

Bireysel ve kurumsal bin yatırımcının katıldığı anket 23-25 Ağustos’ta gerçekleştirildi. Söz konusu endeks, Haziran 2012'den bu yana aylık bazda yayımlanıyor. Endekse ilişkin en yüksek değer yüzde 73 ile Temmuz 2012'de, en düşük değer ise yüzde 6,3 ile bu yılın nisan ayında kaydedildi. 


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