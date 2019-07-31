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Euro Bölgesi'nde işsizlik düştü

31.07.2019 - 13:00
Euro Bölgesi'nde işsizlik düştü | Ekonomi Haberleri

Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış işsizlik haziran ayında yüzde 7,5'e geriledi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde mayısta yüzde 7,6 seviyesinde olan mevsimsellikten arındırılmış işsizlik, haziranda yüzde 7,5'e düştü. Böylece işsizlik, bölgede, Temmuz 2008'den bu yana görülen en düşük seviyede gerçekleşti.

AB'de ise mayıs ayında yüzde 6,3 seviyesindeki işsizlik, haziranda değişmedi. AB'de işsiz sayısı haziranda 15 milyon 674 bin olurken, bunun 12 milyon 377 bini Euro Bölgesi'nde yer aldı.

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AB'de haziran ayı itibarıyla en düşük işsizlik yüzde 1,9 ile Çekya'da ölçüldü. Çekya'yı yüzde 3,1 ile Almanya, yüzde 3,4 ile Hollanda, Malta ve Macaristan izledi. En yüksek işsizlik ise yüzde 17,6 ile Yunanistan ve yüzde 14 ile İspanya'da kaydedildi.

25 yaş altı genç işsiz sayısı, haziranda AB'de 3 milyon 176 bin, Euro Bölgesi'nde 2 milyon 251 bin olarak belirlendi. Böylece genç işsizlik oranı, AB'de yüzde 14,1 ve Euro Bölgesi'nde yüzde 15,4 olarak ölçüldü. 


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