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Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi düştü

18.09.2019 - 12:46
Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi düştü | Ekonomi Haberleri

Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi, temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,7 azaldı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretimi, temmuzda haziran ayına kıyasla yüzde 0,7 düştü. İnşaat üretimi, 2018'in temmuz ayına göre ise yüzde 1,1 arttı.

AB'de ise inşaat üretimi, temmuzda önceki aya göre yüzde 0,1 gerilerken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,7 artış gösterdi.

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AB ülkeleri arasında temmuzda inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla artış yüzde 9,6 ile Macaristan, yüzde 4,1 ile Romanya ve yüzde 2,3 ile Portekiz'de gerçekleşti. En fazla düşüş ise yüzde 4,2 ile Fransa, yüzde 2 ile Slovakya ve yüzde 0,6 ile Polonya'da ölçüldü.


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