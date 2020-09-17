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Euro Bölgesi'nde enflasyon sıfırın altında

17.09.2020 - 13:48
Euro Bölgesi'nde enflasyon sıfırın altında | Ekonomi Haberleri

Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin gevşetilmeye devam ettiği ağustos ayında yüzde eksi 0,2'ye indi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin ağustos ayı enflasyon verilerini yayımladı. Buna göre, Euro Bölgesi'nde temmuzda yüzde 0,4 olan yıllık enflasyon, ağustosta yüzde eksi 0,2'ye düştü. AB'de ise temmuzda yüzde 0,9 olan yıllık enflasyon, ağustosta yüzde 0,4 olarak ölçüldü. Böylece Euro Bölgesi’nde ağustos ayında yıllık enflasyon sıfırın altına düştü.

AB üyesi ülkeler arasında ağustosta en yüksek enflasyon yüzde 4 ile Macaristan'da, yüzde 3,7 ile Polonya'da ve yüzde 3,5 ile Çekya'da gerçekleşti.

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Söz konusu dönemde en düşük enflasyon ise yüzde eksi 2,9 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY), yüzde eksi 2,3 ile Yunanistan'da ve yüzde eksi 1,3 ile Estonya'da belirlendi.

Enflasyon oranı, ağustosta Fransa'da yüzde 0,2, Almanya'da yüzde eksi 0,1, İtalya'da yüzde eksi 0,5 ve İspanya'da yüzde eksi 0,6 oldu.

Euro Bölgesi'nde para politikasını yürütmekten sorumlu olan Avrupa Merkez Bankası (ECB), bölgede fiyat istikrarını sağlamak için yüzde 2'nin hemen altında ancak yüzde 2'ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor.


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