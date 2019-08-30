Euro Bölgesi'nde enflasyon sabit kaldı | Ekonomi Haberleri

Euro Bölgesi'nde enflasyon ağustosta bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 1 oldu.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin ağustos ayı yıllık enflasyonuna ilişkin öncü verileri yayınladı. Buna göre, Euro Bölgesi'nde temmuzda yüzde 1 olan yıllık enflasyon, ağustos ayında beklentiler dahilinde sabit kaldı.

Yıllık enflasyonun Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) yaklaşık yüzde 2’lik hedefinin çok altında kalması dikkati çekti. Euro Bölgesi'nde enerji, alkollü içecekler ve tütün hariç tutularak hesaplanan aylık çekirdek enflasyon da yüzde 0,9’da sabit kaldı.

Euro Bölgesi'nde ağustos ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 2,1 ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde gerçekleşti. Bunu yüzde 1,3 ile hizmetler, yüzde 0,4 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde eksi 0, 6 de enerji dışı sanayi ürünleri izledi.

Euro Bölgesi'nde para politikasını yürütmekten sorumlu olan ECB, bölgede fiyat istikrarını sağlamak için yüzde 2'nin hemen altında ancak yüzde 2'ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor.

Analistler, Euro Bölgesi'nde ekonomik aktiviteye ilişkin endişeler ve enflasyonun beklentileri karşılayamaması sonrasında ECB tarafından düşük faiz oranlarının daha aşağılara çekilmesini ve daha fazla teşvikin verilmesini bekliyor.

Analistler, enflasyonun çok düşük kaldığını belirtirken ECB’nin bölgenin ekonomik aktivitelerini artırmak için gelecek ay adımlar atmasını bekliyor.