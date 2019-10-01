Euro Bölgesi'nde enflasyon geriledi | Ekonomi Haberleri

Euro Bölgesi'nde eylül ayında yıllık enflasyon yüzde 0.9'a geriledi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin eylül ayı yıllık enflasyonuna ilişkin öncü verileri yayınladı. Buna göre, Euro Bölgesi'nde ağustosta yüzde 1 olan yıllık enflasyon, eylülde yüzde 0,9'a indi.

Euro Bölgesi'nde eylül ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 1,6 ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde gerçekleşti. Bunu yüzde 1,5 ile hizmetler, yüzde 0,3 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde eksi 1,8 ile de enerji izledi.

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Öte yandan, Euro Bölgesi'nde para politikasını yürütmekten sorumlu olan Avrupa Merkez Bankası (ECB), bölgede fiyat istikrarını sağlamak için yüzde 2'nin hemen altında ancak yüzde 2'ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor. Yıllık enflasyonun ECB'nin hedefinin çok altında kalması dikkati çekiyor.

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