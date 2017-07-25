Euro Bölgesinde büyüme yavaşlayabilir

Berenberg Ekonomisti Hense, "Euro Bölgesi'nde büyüme yılın 3. çeyreğinde yavaşlama kaydedebilir" dedi.

Euro Bölgesi'nde temmuz ayı öncü bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) 55,8 puanla 6 ayın en düşük seviyesine indi. Art arda ikinci ay azalan endeks, bölgede büyümenin ivme kaybettiğine işaret etti. Şirketlerle gerçekleştirilen ankete dayanan PMI verisi, Euro Bölgesi ekonomisinin durumuna ve büyümesine ilişkin önemli bir gösterge olarak kabul edilirken, endekste 50 puanın üzeri ekonomik genişleme olarak görülüyor.

Düşük gelen PMI verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Berenberg Ekonomisti Hense, bölgede üretim artışındaki yavaşlamadan dolayı ekonomik aktivitenin biraz gevşeme gösterdiğini ifade ederek, bölgede büyümenin yılın 3. çeyreğinde yavaşlama kaydedebileceğini bildirdi.

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Hense, düşük gelen ekonomik indikatörlerin firmalardaki kapasitenin daralmasından kaynaklandığını belirterek, Euro Bölgesi'nde birikmiş işlerin 6 yılın en yüksek seviyesine çıktığını, firmaların, kapasitelerindeki bu daralmayı belli bir noktaya kadara indirmeleri gerektiğini söyledi.

"EURO BÖLGESİNDEKİ BÜYÜME BU YIL 2. VE 3. ÇEYREĞİNDE YÜZDE 0,5 ARTIŞ KAYDEDEBİLİR"

Florian Hense, PMI verilerinin büyümeye ilişkin öngörü sağladığını ifade ederek, Euro Bölgesi'nde büyümenin bu yılın 2. ve 3. çeyreğinde yüzde 0,5 artış kaydedeceği öngörüsünde bulundu. Hense, enflasyonda ise sadece kademeli bir artış görülebileceğini söyledi.

PMI verileri gerileyen Almanya'da ekonomik aktivitenin biraz gevşediğini, ülkenin özel sektöründe üretimdeki büyümenin 2 ay üst üste yavaşlama kaydettiğini vurgulayan Hense, Almanya'da hem sanayi hem de hizmet sektörlerinde canlılığın azaldığını, değer kazanan Euronun da ülkedeki ekonomik aktivite üzerinde baskı oluşturabileceğini kaydetti.

Hense, Fransa'daki iş aktivitesinin yavaşlama kaydettiğini ancak güçlü durumda olduğunu bildirdi.

"PMI VERİLERİNDEKİ DÜŞÜŞ, ENDİŞELENECEK DERECEDE DEĞİL"

ING Group Euro Bölgesi Kıdemli Ekonomisti Bert Colijn ise Euro Bölgesi'nde PMI verilerinin düşüş kaydettiğini ancak hala güçlü durumda olduğunu vurguladı. PMI verilerindeki düşüşün endişelenecek derecede olmadığını belirten Colijn, temmuz ayındaki göstergelerin istikrarlı seviyede olduğunu söyledi.

Colijn, IMF'in Euro Bölgesi'nin büyüme tahminini yükselttiğini, bu konuda daha iyimser düşündüğünü ifade ederek, ilerleyen aylarda Euro Bölgesi'nde büyümenin yüzde 2 civarında artış kaydedebileceğini bildirdi.

Bölgede enflasyonun zayıf kalabileceği öngörüsünde bulunan Colijn, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB), parasal genişlemede kademeli olarak azalışa gidebileceğini kaydetti.

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