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Euro Bölgesinde bankaların karlılığı düştü

06.10.2020 - 13:13
Euro Bölgesinde bankaların karlılığı düştü | Ekonomi Haberleri

Avrupa Merkez Bankası, Euro Bölgesi’nde doğrudan denetimi altındaki 112 bankanın karlılığının, bankaların sorunlu kredi stoklarını düşük tutmaya devam etmesine rağmen ikinci çeyrekte düştüğünü bildirdi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), yılın ikinci çeyreğine ilişkin denetimi altındaki bankaların finansal istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ECB’nin doğrudan denetimi altında bulunan 112 bankanın özsermaye karlılığı Kovid-19’nın yol açtığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle ikinci çeyrek sonunda bir önceki yıla göre yüzde 6,01’den yüzde 0,01’e geriledi.

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Birinci çeyrek sonunda 501,02 milyar avro olan takipteki kredilerin değerinin ikinci çeyrek sonunda 503,25 milyar avroya yükseldiği belirtilerek, devlet garantilerinin bankaların kredi performanslarını olumlu etkilediği kaydedildi.

Birinci çeyrek sonunda 67 milyar 776 milyon avro olan bankaların net faiz gelirleri de ikinci çeyrek sonunda 133 milyar 297 milyon avroya yükselmesi dikkati çekti.


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