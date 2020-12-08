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Euro Bölgesi yüzde 12.5 büyüdü

08.12.2020 - 14:32
Euro Bölgesi yüzde 12.5 büyüdü | Ekonomi Haberleri

Euro Bölgesi ekonomisi, üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 12,5 büyüme kaydetti.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin 2020 yılı üçüncü çeyrek büyüme verilerini yayımladı. Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH), 2020'nin üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 12,5 arttı.

Euro Bölgesi'nde GSYH, 2020'nin üçüncü çeyreğinde 2019'un aynı dönemine göre ise yüzde 4,3 küçüldü.

AB'de ise mevsimsellikten arındırılmış GSYH, bu yılın üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 11,5 artarken, 2019'un üçüncü çeyreğine göre yüzde 4,2'lik düşüş gösterdi.

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GSYH, üçüncü çeyrekte ikinci çeyreğe kıyasla Fransa'da yüzde 18,7, İspanya'da yüzde 16,7, İtalya'da yüzde 15,9, Belçika'da yüzde 11,4, Almanya'da yüzde 8,5 artış yaşandı. Böylece, üçüncü çeyrekte AB ve Euro Bölgesi’nde söz konusu büyüme verilerinin ölçümüne başlanan 1995 yılından beri en hızlı artış kaydedildi.

Öte yandan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ikinci çeyrekte Euro Bölgesi yüzde 11,7, AB de yüzde 11,3'lük rekor seviyelerde küçülmüştü.


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