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Euro Bölgesi yüzde 12.1 küçüldü

14.08.2020 - 13:43
Euro Bölgesi yüzde 12.1 küçüldü | Ekonomi Haberleri

Euro Bölgesi ekonomisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 12,1 küçüldü.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi'nin 2020 yılı ikinci çeyrek büyüme oranlarına ilişkin tahmini verileri yayımladı. Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2020'nin ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 12,1 azaldı.

Euro Bölgesi'nde GSYH, 2020'nin ikinci çeyreğinde 2019'un aynı dönemine göre de yüzde 15 geriledi.

AB'de ise mevsimsellikten arındırılmış GSYH, bu yılın ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 11,7, 2019'un ikinci çeyreğine göre de yüzde 14,1'lik düşüş gösterdi. Böylece, AB ve Euro Bölgesi’nde söz konusu büyüme verilerinin ölçümüne başlanan 1995 yılından beri en sert düşüş belirlendi.

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GSYH, ikinci çeyrekte birinci çeyreğe kıyasla İspanya'da yüzde 18,5, Fransa'da yüzde 13,8, İtalya'da yüzde 12,4, Almanya'da yüzde 10,1, Belçika'da yüzde 12,2, Avusturya'da yüzde 10,7, Portekiz'de yüzde 13,9 geriledi. Birinci çeyrekte Euro Bölgesi yüzde 3,6, AB de yüzde 3,2 küçülmüştü.


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