Euro Bölgesi PMI 20 yılın zirvesinde

Euro Bölgesi`nde imalat sektörü aktivitesi son 20 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Euro Bölgesi'nde Markit tarafından hazırlanan İmalat Sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) aralık ayında nihai verilerle 60,6 puana yükseldi. Bu, verilerin tutulmaya başlandığı Haziran 1997'den bu yana görülen en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.

DÜNYA BORSALARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Kasım ayında imalat sektörü PMI 60,1 puan seviyesindeydi. Aralık ayında imalat sektörü üretim PMI da Nisan 2000'den bu yana görülen en yüksek seviye olan 62,2 puana yükseldi.

İmalat sektörü yeni siparişler endeksi de aralıkta kasım ayındaki 61,4 puandan Nisan 2000'den bu yana görülen en yüksek seviye olan 61,5 puana çıktı.

Etiketler